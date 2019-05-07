7.05.2019
'Ying / Gölge Savaşçı' 10 Mayıs’ta vizyonda!
Zhang Yimou, tarihin en can alıcı dönemini anlatırken seyirciyi farklı karakterlerin bakış açılarına ortak ediyor.
Film, 2018 Venedik ve Toronto Film Festivalleri’ndeki gösterimlerinin ardından “nefes kesen” görselleriyle izleyenlerden büyük övgü topladı.
“Yönetmenin şimdiye kadar çektiği en iyi film” olduğu da sıkça dile getirilen Ying, Çin ve Uzak Doğu’ya özgün görselleri, aksiyonu ve dövüş sanatıyla büyülüyor.
Uzakdoğu sinemasının en önemli isimlerinden, Hero / Kahraman ve The Great Wall / Çin Seddi gibi filmlere imza atan Zhang Yimou’nun yeni filmi Ying / Gölge Savaşçı / Shadow, 10 Mayıs’ta sinemalarda..
Yönetmen: Zhang Yimou
Senaryo: Wei Li, Yimou Zhang
Oyuncular: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng
Görüntü Yönetmeni: Xiaoding Zhao
Kurgu: Xiaolin Zhou
Yapım: Çin
Yapım Yılı: 2018
Dil: Çince
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 116 dakika
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