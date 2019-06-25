'Annabelle 3' 28 Haziran'da vizyonda!

“Annabelle” filmlerinin yanı sıra, “IT”in ve yakında gösterime girecek “IT Chapter Two/O Bölüm 2” ile “The Nun”ın senaristi Gary Dauberman, “Annabelle Comes Home / Annabelle 3”le ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.
Filmin yapımını ise tüm Conjuring serisinin yapımcısı Peter Safran (“Aquaman”) ve kendi firması Atomic Monster aracılığıyla tüm “Conjuring” evreninin yaratıcısı James Wan (“Aquaman”) gerçekleştirdi.
Annabelle’i insanlara zarar vermekten alıkoymaya kararlı olan demonologlar (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran uzmanlar) Ed ile Lorraine Warren, şeytani oyuncağı evlerindeki kötücül nesneler odasında kutsal camla kaplı bir vitrine kilitleyip, vitrini de bir rahibe kutsatırlar.
Fakat bir yıl sonra, Warren çiftinin kızları Judy ve arkadaşlarının odayı ziyaret edip hem Annebelle’i hem de orada bulunan tüm şeytani ruhları uyandırmasının ardından ailenin evinde hiç de kutsal olmayan bir gece yaşanır.
Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle sıralanabilir: Judy rolünde Mckenna Grace (TV dizileri “The Haunting of Hill House”, “Gifted”, “Captain Marvel”); Judy’nin bakıcısı Mary Ellen rolünde Madison Iseman (“Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Goosebumps 2: Haunted Halloween”); sorunlu arkadaş Daniela rolünde Katie Sarife (TV dizileri “Youth and Consequences” ve “Supernatural”); ve Ed ile Lorraine Warren rollerini bir kez daha üstlenen Patrick Wilson (“Aquaman”, “The Conjuring” filmleri ve “Insidious” filmleri) ve Vera Farmiga (“The Conjuring” filmleri, “Godzilla: King of the Monsters”, TV dizisi “Bates Motel”).
Dauberman “Annabelle Comes Home/Annabelle 3”ü Wan’la birlikte yarattığı hikayeye dayanarak yazdı ve yönetti.
Filmin yönetici yapımcılığını ise Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Atomic Monster’dan Michael Clear, Michelle Morrissey ve yine Atomic Monster’dan Judson Scott üstlendi.
Dauberman’ın kamera arkası ekibi ise şöyle: Görüntü yönetiminde Michael Burgess (“The Curse of La Llorona”), yapım tasarımında Jennifer Spence (“Annabelle: Creation”, “The Nun”), kurguda Kirk Morri (“Aquaman”) ve kostüm tasarımında Leah Butler (“Annabelle: Creation”).
Filmin müziğini Joseph Bishara (“The Conjuring” filmleri) yaptı.
New Line Cinema bir Atomic Monster/Peter Safran yapımı olan, “Annabelle Comes Home/ Annabelle 3”ü sunar.
Filmin sinema ve IMAX salonlarına dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.
Annabelle Comes Home / Annabelle 3, 28 Haziran'da Türkçe Dublaj, Türkçe Altyazı ve IMAX Seçenekleriyle Sinemalarda!
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