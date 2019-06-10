Bekçi 14 Haziran’da vizyonda!

İlerlemiş yaşına rağmen yaklaşık iki kilometrelik yolu her gün, aynı rutinle kat eden Salih; yıllardır yaptığı iş nedeniyle kendi içine kapanmış, gerçek yaşamdan nerdeyse kopmuştur.
Kasaba yolunda yaşadıkları, gece kulübeye gelen tuhaf adamlar ve her gece rüyasına giren genç bir kız, Bekçi Salih’te derin bir paranoyaya dönüşmüş, gerçekle gerçek dışı birbirine karışmıştır..
Ta ki sabahın ilk ışıklarına dek..
Yönetmenliğini ve senaristliğini Durmuş Akbulut’un yaptığı, İde Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Bekçi 14 Haziran’da gösterime giriyor..
Kadrosunda, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta oyuncu Turan Özdemir’in yanı sıra Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler ve Uğur Karabulut gibi isimler yer alıyor.
Bekçi
Yönetmen ve Senarist: Durmuş Akbulut
Oyuncular: Turan Özdemir, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Koray Ergun, Uğur Karabulut, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut, Neşe Arat
Görüntü Yönetmeni: Serdar Özdemir
Özgün Müzik: Emin İnal
Kurgu: Aziz İmamoğlu
Sanat Yönetmeni: Harika Derya Erten
Ses Tasarım: Tolga Turgay Uygur
Yapımcı: Elçin Çelik
Yapım Şirketi: İde Yapım
Teknik: Türkiye / 2018 / DCP / Renkli / 91´ / Türkçe; İngilizce altyazılı, dram, gerilim, mizah
Dağıtım: Kurmaca
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