16.06.2019
'Fanatik' İstanbul Modern Sinema'da!
İstanbul Modern Sinema, medyanın davranış biçimlerini etkilediği ve hayranlık duyulan ile aradaki sınırların kalktığı günümüzde, komedi ile trajedi arasında gidip gelen, farklı hikâyelere odaklanan “fanatizm” temalı bir film programı sunuyor.
Özdeşleşmekle “hastası” olmak arasındaki sınırları araştıran seçki, fanatizm olgusunun ne kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu da gösteriyor.
Programdaki filmler arasında Stanley Kubrick’in Cinnet (The Shining) filmindeki otelin oda numarasından adını alan Rodney Ascher imzalı belgesel 237 Numaralı Oda (Room 237) yer alıyor.
Filmin hayran, akademisyen ve uzmanlarıyla yapılmış söyleşilerden oluşan, o kapının ardındakilere dair çeşitli yorum ve analizler barındıran film, sinemanın adeta büyü gibi her izleyene başka bir şey yaşattığını kanıtlıyor.
Seçkide ayrıca Sundance Film Festivali’nin o yılki favori filmlerinden ve bebekken kaçırılan bir adamın tutkuyla bağlandığı televizyon şovunun hayatını nasıl dönüştürdüğünü izleyen Ayı Brigsby (Brigsby Bear, 2017) ve Ken Loach’un alelade bir adamın tutkunu olduğu ünlü futbolcu ile ilişkisini sade ve sakin bir öyküyle anlatan Hayata Çalım At’ı (Looking For Eric, 2009) yer alıyor.
Programdaki diğer bir film Müslüm Babanın Evlatları ise 2013 yılında kaybettiğimiz ve kemik bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor.
Seçkide ayrıca İstanbul Modern’in “Yüzyıllık Aşk” sergisinde yer alan Türkan Şoray, Filiz Akın ve Yılmaz Güney hayranları üzerine çekilmiş Seyirci Fanatiktir! başlıklı kısa filmler de yer alıyor.
Filmler hakkında detaylı bilgi için..
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