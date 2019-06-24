Hotel Mumbai, 2008 yılında gerçekleşen ve dünya tarihine damga vuran terör olaylarını konu alıyor.
Gerçek olaylardan beyaz perdeye uyarlanan film gerçekçiliği, görsel açıdan başarısı ve güçlü kastıyla eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı.
Anthony Maras’ın ilk uzun metrajı olan filminde, Hindistan’ın en kalabalık kenti olan Mumbai, kaosa sürüklenirken, teröristlerin son durağı olan Taj Otel’de yaşanan olayları izleyeceksiniz.
Hindistan’ın kalbi olarak kabul görülen, Mumbai/Taj Oteli, Pakistan cihatçıları tarafından saldırıların üssü olarak seçildi.
Ancak eylemcilerin hesaplamadıkları bir dayanışma, cesaret ve yaşamları pahasına konuklarını korumak için savaşan otel çalışanları burada bir destan yazdılar.
Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs’ın gibi güçlü oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde, kahramanca mücadele ederek bir çok insanın hayatta kalmasını sağlayan bir grubun çevresinde gelişen olaylar, gerilim ve aksiyon dolu bir sinema şölenine dönüşüyor.
Hotel Mumbai’de farklı ülkelerden, kültürlerden gelen insanların tatil için geldikleri Taj Hotel’in bir savaş alanına dönüşmesiyle gerilim ve aksiyon dolu olayları sürükleyici senaryosu ve etkileyici kurgusuyla izleyebileceksiniz.
Filmin mmknmrtb notu ::
Hepsi çok fakir ailelerden, daracık dünyalardan, alternatifi olmayan olması teklif bile edilemeyen dünya görüşleriyle gelen; onları kullanarak servetlerini büyüten 'din tüccarı' ağbilerince 'Cihatçı' unvanı verilerek, Hindistan’ın finans ve eğlence başkentine öldürmeye ve de ölmeye gönderilen Pakistanlı çocukların eylemlerinin 'gerçek' öyküsünü anlatan, gerilimi yoğun bir drama..
"Din toplumların afyonudur." sözü boş değildir..
İnsanları uyuşturan, bilinçli düşünmesini engelleyen, hatta birer ölümcül silaha dönüştüren şey 'kendi başına' din değilse bile; dinin, her türlü menfaatleri için onu kullanmaktan çekinmeyen 'karanlık güçler'in en önemli enstrümanı haline gelebilme özelliğini gözardı etmek mümkün müdür?.
Daha yeni, 'Hıristiyan Terörist' biçiminin dehşet verici katliamıyla karşılaştığımız* bu silahların 'İslami' versiyonunu hatırlatmama bilmem gerek var mıdır?.
Aksiyon sahneleri coştuğunda, uluslararası ve ünlü oyuncularını birer süper kahramana dönüştürme ihtimalinden korktuğum, ancak buna hiç teşebbüs edilmemesini memnuniyetle karşıladığım filmde; teröristlerin Hindistan'a denizden ulaşmalarıyla başlayan ultra heyecanlı süreç, gerilimini hiç düşürmeden, koltuklarımıza rahatça yerleşmemize izin vermeden, finale kadar devam ediyor ve en sonunda, çok etkili bir biçimde resmedilen kanlı katliamın 'gerçekçi' şahitliğiyle kısıtlanan bir 'katarsis' ile rahat bir nefes almamız sağlanıyor..
7 /10
* Filmin basın gösterimi aylar önce yapılmış ve bu notlar da o tarihte kaleme alınmıştır..
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