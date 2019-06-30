30.06.2019
Joueurs / Ateşle Oynayanlar
Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.
2018 Cannes Film Festivali’nde Director’s Fortnight seçkisinde yer almış ve Altın Kamera adaylığı bulunan Joueurs / Ateşle Oynayanlar; tutku ve adrenalinin insanı nerelere götürebileceğine dair sürükleyici bir hikaye.
Filmin başrollerinde, ünlü yönetmen Asghar Farhadi’nin The Past filminden tanıdığımız yetenekli oyuncu Tahar Rahim ve Nymphomaniac 1-2 gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren Stacy Martin yer alıyor.
Joueurs / Ateşle Oynayanlar, 28 Haziran'da gösterime girdi..
Yönetmen: Marie Monge
Oyuncular: Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch
Yapım: Michael Gentile
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
1 yorum:
Tutkuların peşinde geçen bir film gibi geldi bana.
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