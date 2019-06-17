‘Kızım Gibi Kokuyorsun’dan ilk teaser!

Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir), ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ’da bir motelde kesişir.
Üçlüden birinin kayıp yakınını bulmak için yola çıkılır.
Mor Ufuklar ve Vicdan Ağacı filmleriyle tanınan Olgun Özdemir’in üçüncü filmi olan Kızım Gibi Kokuyorsun, Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı.
Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul,Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor.
Dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe olan film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da çekildi.
Görüntü Yönetmenliğini Ali Utku’nun yaptığı, müziklerinde Onur Tarçın’ın imzası bulunan filmin vizyonu Ekim ayında olacak.
Film aynı zamanda Türkiye ile aynı tarihlerde Fransa ve Belçika’da da vizyona girecek.
Vizyon tarihi ile eş zamanlı filmin müzikleri Sony Müzik etiketiyle Amerika, Fransa ve Türkiye’de müzik marketlerde yerini alacak.
Film ayrıca 14 Haziran’da başlayan 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nin Uluslararası Panorama bölümünde Dünya prömiyerini yapacak.
Festivalin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan.
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