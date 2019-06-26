26.06.2019
Küçük Şeyler'in fragmanı yayında!
Babamın Kanatları ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer’in yeni filmi Küçük Şeyler'in fragmanı yayınlandı.
Dünya prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan Küçük Şeyler, festivalin Ana Yarışma bölümünde yarışıyor.
Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.
İlk uzun metraj filmi “Babamın Kanatları”nın da dünya prömiyerini Karlovy Vary’de gerçekleştiren Sezer, bu filmiyle festivallerde büyük başarılar elde etmişti.
Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatan “Küçük Şeyler”, bu yıl 28 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yarışacak.
Dünya prömiyerini 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü gerçekleştirecek olan filmin festival kapsamındaki diğer gösterimleri ise 2 ve 4 Temmuz 2019 günleri gerçekleşecek.
“Küçük Şeyler” aynı zamanda fragmanını seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
Mizah unsurunun eksik olmadığı, trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken “Küçük Şeyler”, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor.
Yer yer dramatik yer yer absürt bir tonun hakim olduğu mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.
Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı “Küçük Şeyler”de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor.
Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor.
Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan “Küçük Şeyler”, tüm dünyadaki festival yolculuğuna devam edecek.
Yazar ve Yönetmen: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tuncer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler, Nihan Aypolat
Yapımcılar: Tolga Karaçelik, Kanat Doğramacı, Kıvanç Sezer
Yapım: Asteros Film, Karaçelik Film, Zebra Productions
Ortak Yapım: Işık Sanat, Bando Post Production House
Görüntü Yönetmeni: Hatip Karabudak
Sanat: Alceste Wegner, Reyhan Acar
Uygulayıcı Yapımcı: Selim Güntürkün
Yardımcı Yönetmen: Emin Akpınar
54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali “Küçük Şeyler” Gösterimi
1 Temmuz 2019 Pazartesi 17.00 Karlovy Vary, Spa Hotel Thermal Grand Hall
2 Temmuz 2019 Salı 10.00 Pupp Cinema
4 Temmuz 2019 Perşembe 09.00 Drahomíra Cinema
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