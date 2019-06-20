'Les estivants / Yazlık Ev' 21 Haziran'da vizyonda!

Hem kızıyla vakit geçirecek hem yeni filmini yazacak, hem de ailesine itiraf edemese de ayrıldığı sevgilisinin yasını tutacaktır.
Ancak ortaya dökülen sırlar ve ailenin beklenmedik tepkileri yüzünden bu yaz tatili, öncekilere hiç benzemeyecektir.
Oyunculuğu kadar yönetmenliğiyle de filmlerine imzasını atmayı başaran Valeria Bruni Tedeschi, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştığı A Castle in Italy filminden sonra Les estivants / Yazlık Ev ile yeniden kamera arkasında.
2018 Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Yazlık Ev, ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.
Les estivants / Yazlık Ev / The Summer House, 21 Haziran'da sinemalarda..
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