2.06.2019
'Notti magiche / Büyülü Geceler' 7 Haziran'da vizyonda!
O sırada sinema dünyasında ise farklı bir hareketlilik yaşanmaktadır.
Luciano, Antonino ve Eugenia adında birbiriyle anlaşamayan üç senarist önemli bir yarışmaya katılırlar.
Üçü de yapımcı Saponaro’yla birlikte filmleri için yönetmen ve oyuncu kovalarlarken, Federico Fellini dahil İtalyan sinemasından birçok efsane ismiyle karşılaşırlar.
Ancak yapımcının çevirdiği dolaplar yüzünden başlarına hiç beklenmedik olaylar gelir ve sonunda kendilerini karakolda bulurlar.
Peki bu ölü bedenin sırrı çözülebilecek midir?
Bu üç senaristten biri ya da hepsi bu olaya karışmış olabilir mi?
Venedik Film Festivali dahil olmak üzere birçok festivalden ödüllerle ayrılan yönetmen Paolo Virzi’den sürprizlerle dolu bir komedi daha.
İNSAN SERMAYESİ, DELİ DOLU ve KARAVAN filmlerinin başarılı yönetmeni bu defa izleyicisini, İtalya’da Dünya Kupası’nın düzenlendiği 1990 yılının sıcak bir yaz akşamına götürüyor.
Notti magiche / Büyülü Geceler / Magical Nights, 7 Haziran'da Sinemalarda!
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