14.06.2019
'Rocketman' bugün vizyonda!
Rocketman, Elton John’un çıkış yaptığı yıllarının olağanüstü insancıl hikayesini konu alan epik, müzikal bir fantazi film.
Filmde Reginald Dwight’ın utangaç piyano dehasından uluslararası süper star Elton John’a dönüşümünün fantastik yolculuğu anlatılıyor.
Elton John’un en sevilen şarkılarının Taron Egerton performansıyla sergilendiği, tüm dünyada bağ kurulabilen ilham verici hikaye, küçük bir kasabadan bir çocuğun, pop kültürünün en simgesel figürlerinden birine dönüşmesini anlatıyor.
Rocketman’de ayrıca Elton John’un uzun zamandır şarkı sözü yazarı ve yazar ortağı Bernie Taupin rolünde Jamie Bell, Elton’un ilk menajeri John Reid rolünde Richard Madden ve Elton’un annesi Sheila Farebrother rolünde Bryce Dallas Howard rol alıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Doğuştan müzisyen, utangaç ama harika çocuk Reginald Kenneth Dwight'ın, pop rock'ın çılgın ve ikonik figürü Elton John'a dönüşüm öyküsünü 'müzikal fantazi' biçeminde anlatan Rocketman, bizzat kahramanının yapımcılığında gerçekleştirilmiş bir biyografik drama..
Ebeveyn ilgisi ve sevgisinden tamamen yoksun bir çocukluğun içinden geçerek büyüyen sanatçımız -sırtında 'tipsizlik ve eşcinsellik' dezavantajını da taşıyarak- sevginin ve de gerçekten sevilmenin arayışında bocalayıp dururken, 'meslek ve devir icabı' doğal olarak zaten ortasına düştüğü uyuşturucu batağından kendini -her anlamıyla- boğulmadan kurtarabilecek mi?
Bu 'ana sorunlar'ın çözüm sürecini her açıdan irdeleyen Rocketman -senaryo, yönetmenlik ve özellikle 'müzik' unsurları açısından onun yanına yaklaşamasa da- kahramanlarının en önemli ve ortak problemi olarak gösterebileceğimiz 'ailevi travma' nedeniyle, Ken Russell şaheseri Tommy'yi bize hatırlatıyor..
Bu hatırlamada, o güzelim Pinball Wizard parçasının katkısı ise şüphesiz elbette..
Elton adını, ilk grubu Bluesology elemanı olan arkadaşının isminden; John adını da, hayranı olduğu John Lennon'dan apardığını öğrendiğimiz Elton John'ın, musiki kariyerinin 'olmazsa olmazı' durumundaki, söz yazarı Bernie Taupin ile olan 'ömürlük' ilişkisi ise, filmin diğer bir 'odak çizgisi' idi..
Rocketman 14 Haziran’da (Bugün) gösterime girdi..
Yönetmen: Dexter Fletcher
Yazar: Lee Hall
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones ve Bryce Dallas Howard
Yapımcılar: Matthew Vaughn, David Furnish, Adam Bohling, David Reid
İdari Yapımcılar: Elton John, Steve Hamilton Shaw, Michael Gracey, Claudia Vaughn, Brian Oliver
7 /10
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