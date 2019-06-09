9.06.2019
'Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit' 14 Haziran’da vizyonda!
Ve bizleri güvende tutmak için, ödüllü Ajan H (Chris Hemsworth) ve kararlı çaylak M (Tessa Thompson) ortak olurlar –sıradışı olsa da bu ortaklık işe yarayabilir.
SGA ajanları da dahil olmak üzere, herhangi birinin şekline girebilen yeni bir uzaylı tehditle karşı karşıya kalınca, ikilinin güçlerini birleştirerek örgütlerini ve nihayetinde de dünyayı kurtarmak üzere tüm yerküreyi kapsayan bir maceraya beraberce atılmaları gerekir.
Aramızda başka gezegenlerden uzaylıların yaşadığı fikri üzerine inşa edilmiş olan Men in Black: International / Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit yeni ajanlar, yeni silahlar ve mekanlarla sinemaseverlerle buluşurken, günümüzün en aranan, en yetenekli oyuncularından bazılarını bir araya getiriyor: Başkarakterler Ajan H ve M’i canlandıran Chris Hemsworth ve Tessa Thompson; SGA örgütünün yöneticisi rolünü bir kez daha üstlenen Emma Thompson; ayrıca, kilit rolleri üstlenen Liam Neeson, Rebecca Ferguson ve Kumail Nanjiani söz konusu bu isimler arasında yer alıyorlar.
1997 yapımı “Siyah Giyen Adamlar”la başlayarak her dört filmin yapımcılığını üstlenmiş olan serinin “koruyucuları” Walter F. Parkes ve Laurie MacDonald yapımcılık görevini bir kez daha üstlenirken, yönetmen F. Gary Gray’i de ekibe kattılar.
Gray destansı aksiyon ve gerilimleri (“The Fate of the Furious”), çılgın komedileri (“Friday”) ve sarsıcı dramaları (“Straight Outta Compton”) yönetmiş bir sinemacı olarak SGA’nın bu son filmine boyut, kahkaha ve benzersiz bir vizyon kattı.
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit senaristleri Art Marcum ve Matt Holloway daha önce “Iron Man”i –o filmin tarzının da ilham kaynağı SGA serisiydi– kaleme alarak Marvel Sinema Evreni’nin ortaya çıkışına katkı sağlamışlardı.
Aslında, yaratıcılığı ve yenilikçiliğiyle tanımlanan SGA serisinin tarzı; komedi, bilimkurgu ve maceranın bir bileşimidir. Bu bileşim, SGA’nın ardından gelen başka serilere de önayak olmuştur.
Columbia Pictures; Tencent Pictures işbirliğiyle, bir Amblin Entertainment Parkes+MacDonald Image Nation ortak yapımı olan, F. Gary Gray filmi, Men in Black: International / Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit'i sunar.
Başrollerinde Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Emma Thompson ve Liam Neeson’ın yanında “İkizler”in –Laurent Bourgeois ve Larry Bourgeois– bulunduğu filmi F. Gary Gray yönetti.
Filmin yapımcılığını Walter F. Parkes ve Laurie MacDonald; yönetici yapımcılığını ise Steven Spielberg, Edward Cheng, Howard Chen, E. Bennett Walsh, Riyoko Tanaka, David Beaubaire ve Barry Sonnenfeld üstlendi.
Art Marcum ve Matt Holloway’in kaleme aldığı film, Lowell Cunningham imzalı Malibu Comic’e dayanıyor.
“Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit”in görüntü yönetimi ASC’den Stuart Dryburgh’ün, yapım tasarımı Charles Wood’un, kurgusu ACE’den Christian Wagner ve Zene Baker’ın, kostüm tasarımı Penny Rose’un, müziği ise Danny Elfman ile Chris Bacon’ın imzasını taşıyor.
Filmin görsel efektler amirliğini Jerome Chen yaptı..
Men in Black: International / Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, 14 Haziran’da Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle sinemalarda..
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