30.06.2019
Stan & Ollie / Laurel ile Hardy
1920’lerden 1955’e kadar yüzü aşkın filmde birlikte rol alan Stan Laurel ve Oliver Hardy’nin duygu yüklü kariyer yolculuğunu mercek altına alan film, ikilinin efsanevi veda turnesine odaklanıyor.
Kariyerlerinin altın çağını geride bıraktıktan sonra ikilinin dostluklarının anlamını yeniden keşfettiği bu macera, hem güldüren hem hüzünlendiren, izleyicinin içini ısıtan bir yapım.
John C. Reilly ve Steve Coogan’ın iki komedi ustasına hayat verdikleri unutulmaz performansları, Altın Küre ve BAFTA dahil pek çok adaylık getirdi.
Stan & Ollie / Laurel ile Hardy, 28 Haziran'da gösterime girdi..
Yönetmen: Jon S. Baird
Senaryo: Jeff Pope
Oyuncular: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda
Yapımcı: Faye Ward
Görüntü Yönetmeni: Laurie Rose
Kurgu: Úna Ní Dhonghaíle, Billy Sneddon
Müzik: Rolfe Kent
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere, Kanada
Süre: 98 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Dünya sinemasında 'komedi ikilisi' deyince ilk akla gelen Laurel ile Hardy'nin -İngiltere'deki veda turnesi özelinde- 'gerçek' karakterlerine, anlaşmazlıklarına ve tabii ki dostluklarına dair ve de odak noktası olan komediyi de -haliyle- ihmal etmeyen, çok başarılı bir biyografik drama..
Yarattığı atmosferle seyircisini de -resmen- o döneme taşıyan filmin bu başarısında, ikiliyi -kelimenin tam anlamıyla- 'canlandıran' oyuncular Steve Coogan ile John C. Reilly kadar; onların eşlerini oynarken, benzeri bir performans gösteren, hatta -ilginç olarak ters karakterli- yeni bir ikili oluşturan Shirley Henderson ile Nina Arianda'nın katkıları da önemli..
8 /10
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