Eğlenceli komedi filmi The Hustle/ Düzenbazlar’da, Anne Hathaway ve Rebel Wilson, onlara yanlış yapan adamların hakkından gelmek için birlik olan, biri düşük diğeri ise yüksek sınıf iki dolandırıcıyı canlandırıyor.
The Hustle / Düzenbazlar, 31 Mayıs 2019 tarihinde sinemalarda gösterime girdi!
Yönetmen: Chris Addison
Yazarlar: Stanley Shapiro& Paul Henning& Dale Launer& Jac Schaeffer
Oyuncular: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp
Yapımcı: Roger Birnbaum, Rebel Wilson
İdari Yapımcı: Ilona Herzberg, Dale Launer, Charles Hirschhorn, Alison Owen
Tür: Komedi
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