9.06.2019
The Secret Life of Pets 2 / Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
Secret Life of Pets / Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin devamı.
Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy, animasyon filmleri arasında en iyi açılışı yapan komedinin devam filminin yapımcılığını üstleniyor.
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 filminde yazar Brian Lynch (Minyonlar) yeniden görev alırken yönetmen de bir kez daha Chris Renaud (Çılgın Hırsız serisi, Dr. Seuss’ The Lorax) olacak.
'The Secret Life of Pets 2 / Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2', 5 Haziran'da gösterime girdi..
Yönetmen: Chris Renaud
Ortak Yönetmen: Jonathan Del Val
Yazar: Brian Lynch
Oyuncular: Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Pete Holmes, Garth Jennings, Ellie Kemper, Nick Kroll, Bobby Moynihan, Patton Oswalt, Jenny Slate, Eric Stonestreet
Yapımcılar: Chris Meledandri, Janet Healy
Tür: Animasyon
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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