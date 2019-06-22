22.06.2019
The White Crow / Beyaz Karga
Nureyev’i, ünlü balet Oleg Ivenko canlandırıyor.
Nureyev, 1950lerin Rusya’sında çekici kişiliği ve vahşi danslarıyla balenin ünlü yıldızları arasına girer.
Batılı sanatçılarla olan ilişkileri ve fikirleri onu KGB ile amansız bir kedi fare oyununa sürükler.
The White Crow / Beyaz Karga, 21 Haziran'da gösterime girdi!
Filmin mmknmrtb notu ::
'Dansçı' yetkinliğinin dışında; o zamana kadar, kadın dansçılara 'taşıyıcı' olarak eşlik etmenin ötesine pek geçemeyen baletlerin önünü açarak, bale sanatına devrimci bir katkı sağlayan Rudolf Nureyev’in -iltica gününe kadar olan- hayatını, yaratıcılıktan uzak, 'vasat altı' bir yönetmenlik becerisiyle anlatan Ralph Fiennes, Nureyev’in hocasını canlandırdığı rolünde ise tüm oyuncuların üzerine çıkan bir performansla, adeta aktörlük dersi veriyor..
Belli ki senaryonun da 'asıl amaç' olarak özellikle vurgulamak istediği, SSCB'den Fransa'ya iltica olayının yaşandığı havaalanı sekansı, filmin yegane 'etkileyici' bölümünü oluşturuyordu..
O değil de -filmde belirdiği andan ortadan kaybolana dek- "Ben kimim, şimdi ne yapmalıyım, beni bu platoya kim itti?" gibisinden soru işaretleri göz bebeklerinde belirmişcesine ortalıkta dolaşan Adèle Exarchopoulos, ne yapmak nereye varmak istemektedir!.
Yönetmen: Ralph Fiennes
Senaryo: David Hare
Oyuncular: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Alexey Morozov
Yapımcı: Gabrielle Tana p.g.a.
Görüntü Yönetmeni: Mike Eley BSC
Kurgu: Barney Pilling ACE
Müzik: Ilan Eshkeri
Yapım Yılı: 2018
Ülke: İngiltere
5 /10
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