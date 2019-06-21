21.06.2019
Toy Story 4 / Oyuncak Hikayesi 4
Bonnie’nin “Forky” adlı kendi kendine yaptığı yeni oyuncak arkadaşı, kendini bir oyuncak değil de çöp gibi hissettiğini belirtince, Woody ona oyuncak olmayı nasıl benimsemesi gerektiğini anlatmak ister.
Ancak Bonnie tüm oyuncakları, ailesinin çıktığı yolculuğa dahil edince, bu yolculuk Woody’nin Bo Peep ile bir araya geleceği beklenmedik bir maceraya dönüşür.
Yıllarca kendi başına yaşadıktan sonra artık Bo’nun gücü ve alaycılığı, porselen dış görünüşüyle bir tezat içindedir.
Oyuncak olarak hayatlarında çok farklı yollara gittiklerini fark eden Woody ve Bo, bunun endişelenmeleri gereken son şey olduğunu çok geçmeden anlarlar.
Yönetmen Josh Cooley (“Riley’nin İlk Randevusu?”) ve yapımcısı Jonas Rivera (“Ters Yüz,” “Yukarı Bak”) ve Mark Nielsen (“Ters Yüz”) olan Disney ve Pixar filmi Toy Story 4 / Oyuncak Hikayesi 4, 20 Haziran 2019'da gösterime girdi.
WOODY (Tom Hanks’in sesiyle)
Andy’nin yıllar önce âşık olduğu arkadan kurmalı kovboy şeriftir. Bonnie ve oyuncaklar için yeni bir ev bulmuştur ve Bonnie’ye göz kulak olup onu mutlu etmek için her şeyi yapacaktır. Ama sevgili arkadaşı Bo Peep ile beklenmedik şekilde karşılaşır. Bo Peep, Woody'ye dünyanın hayal ettiğinden çok daha büyük olduğunu gösterir.
BO PEEP (Annie Potts’ın sesiyle)
Woody, Buzz ve oyuncakların uzun süredir kayıp olan dostudur. Andy’nin evindeki bir lambanın altında koyunları ile duran Bo Peep’in, Woody ile özel bir bağı vardır. Yıllarca ayrı kaldıktan sonra, Bo atılmış ve yontulmuştur ancak kalbi kırılmaktan uzaktır. Narin porselen yapısını yalancı çıkaran güçlü ve alaycı duruşu, macera arayan özgür bir ruha dönüşmüştür. O ve Woody, olağandışı koşullar altında bir araya geldiklerinde, Bo Woody’i ne kadar özlediğini anlar ve ona neler yaptığını göstermek için sabırsızlanır.
FORKY (Tony Hale’in sesinden)
bir oyuncak değildir! En azından o öyle düşünmektedir. Geri dönüşümlü bir çatal olan Forky, Bonnie’nin odasına ait olmadığından oldukça emindir. Ne yazık ki, ne zaman kaçmaya kalksa, biri onu kaçmayı tercih ettiği bir maceranın içine geri döndürür.
GABBY GABBY (Christina Hendricks’in sesiyle)
1950’lerden, göz kamaştırıcı bir kurmalı bebek. Ancak ne yazık ki, ses kutusundaki bir üretim hatası onu, göz kamaştırıcı olmasına ragmen sesi çıkmayan bir şeye dönüştürmüştür. 60 yılını tıklım tıklım dolu olan bir antika dükkanında unutularak geçirmiştir. Tek yoldaşları ise bir dizi sessiz vantrilok kukladır. Gabby Gabby, eğer çalışan bir ses kutusu bulup kendininkini onarırsa, kendisini isteyecek biri olacağını düşünmektedir.
BUZZ IŞIKYILI (Tim Allen’ın sesiyle)
sadece sahibine değil, yoldaşlarına da sadık kalmıştır. Özellikle de uzay koruyucusu için bir kardeş gibi olmasına karşın rakibi olan Woody’e! Buzz, kurmalı dostunu desteklemek için her şeyi yapar. Ancak çabaları onu yanlışlıkla ödül olarak bir panayırın içine soktuğunda, tavsiye almak için iç sesinin yardımını alır.
DUCKY ve BUNNY (Keegan-Michael Key ve Jordan Peele’nin sesiyle)
kazanılmaya istekli olan panayır ödülleridirler. Ancak planları kaba bir şekilde kesintiye uğradığında, ödül duvarına asılmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen bir grup oyuncakla, kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulurlar.
GIGGLE MCDIMPLES (Ally Maki’nin sesiyle)
1980’lerden kalma bir Giggle McDimples oyuncak serisinin plastik bebeğidir. Bir oyuncak olarak Memur Giggle McDimples, Miniopolis devriyesinin müdürüdür ve arama kurtarmadan sorumludur. Ancak Giggle, dış dünyada Bo Peep’in en iyi dostudur. Bo’nun omzuna oturacak kadar küçük olan Giggle, Bo’nun sırdaşı, destekçisi ve danışmanıdır.
DÜK CABOOM (Keanu Reeves’in sesiyle)
1970’lerden kalma Kanada’nın en iyi akrobat oyuncağıdır. Güçlü Caboom akrobasi motorunu süren Dük, kendine olan güveni ve çalımlarıyla, akrobat pozlarını vermek için her zaman hazırlıklıdır. Ancak Woody, Dük’ün zayıf noktasını hızla öğrenir. Kendi oyuncak reklamında gösterilen akrobatik hareketleri asla başaramamıştır. Dük yıllardır antika dükkanında oturmakta ve trajik geçmişinin başarısızlıklarını yeniden yaşamaktadır.
BENSON
klasik, antika vantrilok bir kukla ve Gabby Gabby’nin sağ koludur. Gabby’nin uşakları olarak küçük bir grup vantrilok kuklaya önderlik etmektedir. Onlara seslenen kimsenin olmadığı, doğasında rahatsız edici bir sessizliğin hüküm sürdüğü antika dükkanında devriye gezmektedirler.
COMBAT CARL (Carl Weathers’ın sesiyle)
Oyuncak Hikayesi 4’teki COMBAT CARL ve onun ekibidir. Bu üçlü, Bo Peep gibi, çocukların toplanabileceği her yerde; yani oyun alanları, parklar ve ara sıra olan doğum günü partilerinde oynanamak için fırsat arayan, bir grup kayıp oyuncak grubunun parçalarıdır. Carl’lar deneyimlerine dayanarak piñata olan partilerin özellikle eğlenceli olduğunu bilmektedirler.
NOTLAR:
22 Kasım 1995 yılında vizyona giren “Toy Story” tamamen bilgisayarda çizilen ilk sinema filmiydi ve yılın en yüksek kar getiren filmi oldu. Üç Oscar® ve İki Altın Küre® adaylığı oldu.
“Toy Story 2” dijital olarak yaratılan, kurgulanan ve sergilenen ilk film. Ayrıca orijinalinden daha fazla kar eden ilk devam animasyon filmi oldu, Amerika, İngiltere ve Japonya'da açılış haftası gişe rekorlarını kırdı, 1999 yılının en çok kar eden animasyon filmi oldu. En iyi film dalında Altın Küre kazandı. Sinema filmi için yazılan en iyi şarkı dalında Grammy® ödülü aldı (Randy Newman, “When She Loved Me”).
2010 yılında gösterime giren “Toy Story 3” en iyi animasyon filmi, en iyi müzik dallarında (Randy Newman/“We Belong Together”) Oscar® kazandı. Ayrıca en iyi animasyon dalında Altın Küre® ve BAFTA ödülü kazandı. En iyi film dalında Oscar®'a aday olan ikinci Pixar filmi oldu. Ayrıca Pixar’ın “İnanılmaz Aile 2” den sonra en yüksek kar getiren ikinci film oldu.
2015 yılının kısa filmi “Riley’nin İlk Randevusu?”nun yönetmeni Josh Cooley ve yapımcısı Mark Nielsen'dı.
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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