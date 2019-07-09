9.07.2019
'45-25 Kusursuz Cinayet' 6 Eylül’de vizyonda!
Türkiye’de polisiye türünde çekilen filmler arasında en iddialı yapımlar arasında yer alacağı düşünülen 45-25 Kusursuz Cinayet filmi ilkleri gerçekleştiriyor.
Yönetmen Biray Dalkıran, “45-25 Kusursuz Cinayet, dört yıl boyunca çektiğim Kanıt dizisinin bölümleri arasında uzak ara en iyi kurgulanmış cinayet senaryosu. Gerçekten kusursuz cinayetin varlığına inandırıyor ve bu düşünce ile korkutuyor.” şeklinde konuşarak filmin iddiasını ortaya koydu.
BU FİLMİN SONUNU SADECE 3 KİŞİ BİLİYOR
Filmin finalini, ekibinden dahi sır gibi saklayan ve Türkiye’de bir ilke imza atarak filme, 3 ayrı ekiple 3 ayrı son çeken Biray Dalkıran, filmin hangi sonla biteceğini sadece kendisinin, senaristin ve filmin kurgucusunun, yani toplamda 3 kişinin bildiğini sözlerine ekledi.
Üç ayrı sonu, üç gruba izlettiren yönetmen her biri 6 kişiden oluşan izleyici gruplarının tepkisine göre filmin sonuna karar verdi. Biray Dalkıran, “Kanıt” hayranlarının filmin senaryosunu öğrenmeye çalışmasından dolayı böyle bir yol çizdiklerini söyledi.
“KANIT” HAYRANLARI FİLM İÇİN GÜN SAYIYOR
Yönetmenliğini Biray Dalkıran’ ın üstlendiği, senaryosunu Ahmet Saatçioğlu’ nun yazdığı film “En kusursuz cinayet senaryosu” iddiası ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası’ndan Mehmet ve Yavuz Baş Komiser’ in bir seri katilin peşine düştüğü film sinema severleri, gerek çekim kalitesi, gerek oyunculuk performansları gerekse senaryosu ile çok şaşırtacak.
45-25 Kusursuz Cinayet, sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği bir olaylar zincirini konu alan senaryosuyla izleyicisine muhteşem kurgulanmış bir film vaat ediyor.
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