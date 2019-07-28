'Açıkhavada Sinema' Ayvalık’ta!

Başka Sinema 2-16 Ağustos tarihleri arasında Açıkhavada Sinema ile Ayvalık’a geliyor.
Programda geçtiğimiz sezonun ilgi gören filmleri, bazıları henüz vizyona girmemiş yapımlar ve çekildiği yıllarda sinemaların vazgeçilmezi olmuş klasikler yer alıyor.
Bir zamanlar pek çok yazlık sineması bulunan Ayvalık’ta bu sefer İlçe Nüfus Müdürlüğü bahçesi on beş günlüğüne yazlık sinemaya dönüşecek.
Başka Sinema Açıkhavada Sinema, Ayvalıklıları ve tatil için Ayvalık’ta bulunan sinemaseverleri 21.30’da başlayacak suarelere davet ediyor.
Bu yıl 5-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Başka Sinema Ayvalık Film Festivali (BSAFF) yazın sıcak günlerinde açıkhavada ferah ferah film izleme fırsatını da kaçırmak istemedi.
BSAFF Ayvalık’ta yıl boyu sürdürmek istediği etkinliklerin ilkine Başka Sinema Açıkhavada Sinema ile başlıyor.
Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda düzenlenen festival Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün büyük katkıları, Bir Film, Mars Prodüksiyon, Fabula, Filma, Filmartı, TME, Kadikoy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Matris Mühendislik’in desteğiyle gerçekleştiriliyor.
|Bohemian Rhapsody
Bu yıl adını en sık duyduğumuz filmler
Başka Sinema Açıkhavada Sinema kapsamında Queen ve solisti Freddy Mercury’nin dünyayı sarsan hikâyesini anlatan ve geçen yıl uzun süre gösterimde kalan Bohemian Rhapsody; Olivier Assayas’ın yazıp yönettiği, başrolünde büyüleyici Juliette Binoche’un oynadığı, her şeyle beraber insan ilişkilerini de değiştiren dijital çağa ayak uydurma çabasını komik ve nükteli biçimde ele alan Çifte Hayatlar; başrol oyuncuları arasında Melisa Sözen’in de yer aldığı sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mülteci çocuklar için bir adamın verdiği mücadeleyi mizahi bir dille anlatan Acele Baba Aranıyor; filmleri kadar filmleri için seçtiği müzikle de adından söz ettiren yönetmen Claire Denis’nin, Robert Pattinson’ın rol aldığı, bir uzay gemisinde geçen estetik distopyası High Life; efsanevi balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatan Ralph Fiennes imzalı, bale sahneleriyle nefes kesen Beyaz Karga; mülteci sanatçı Carlos Acosta’nın hikâyesinin peşine düşen Iciar Bollaín’in hem Küba’ya hem de dansa doyuran filmi Yuli; Kelebek ve Dalgıç’ın yönetmeni Julian Schnabel’in ünlü ressam Van Gogh’un Arles’daki son zamanlarına odaklandığı, Willem Dafoe’nun ustalığını bir kez daha teyit eden Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında yıldızların altında, Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak filmler arasında yer alıyor.
|Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında
Açıkhava’da klasikler
Türkiye’de ilk gösterildiği 1964 yılında büyük ilgi uyandıran şarkılı diyaloglarla bezeli, renk cümbüşü Cherbourg Şemsiyeleri yönetmeni Jacques Demy’nin deyimiyle bir “caz çağı operası”. Michel Legrand’ın film için yaptığı müzikler de Ayvalık’ta bir kez daha izleyicinin kalbini fethedecek. Andrei Tarkovsky’nin ilk gösteriminin 40. yılının kutlayan ölümsüz bilim kurgu filmi Stalker, hem geçmişe hem de geleceğe göndermelerle dolu metafizik bir yolculuğa çıkaracak.
|Beyaz Karga
Çocuklar da açıkhavada film izleyecek!
Açıkhava gösterimlerinde çocuklar da unutulmadı ve anime ustası yönetmen Hayao Miyazaki’den Komşum Totoro da programa dahil edildi. Vizyona girdiğinde Japonya’da ve dünyada gişe rekorları kıran film ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri bir klasik. Hayao Miyazaki ince işçiliğiyle küçükler kadar büyüklerin de haz alacağı bir hikâye anlatıyor.
Festival biletleri
Festival biletleri 15 TL’den satılacak; Biletix üzerinden hizmet bedelsiz olarak ve gösterim günleri saat 20.30 itibarıyla Nüfus Müdürlüğü’ndeki gişeden temin edilebilecek.
|Yuli
Programda yer alan filmler ve gösterim saatleri
Tüm gösterimler Ayvalık İlçe Nüfus Müdürlüğü Bahçesinde yapılacaktır.
2 Ağustos Cuma, 21.30
Bohemian Rhapsody
Yönetmen: Bryan Singer
3 Ağustos Cumartesi, 21.30
High Life
Yönetmen: Claire Denis
4 Ağustos Pazar, 21.30
Çifte Hayatlar
Yönetmen: Olivier Assayas
5 Ağustos Pazartesi, 21.30
Cherbourg Şemsiyeleri
Yönetmen: Jacques Demy
6 Ağustos Salı, 21.30
Hangi Kadın?
Yönetmen: Safy Nebbou
7 Ağustos Çarşamba, 21.30
Beyaz Karga
Yönetmen: Ralph Fiennes
8 Ağustos Perşembe, 21.30
Seninle Başım Dertte
Yönetmen: Pierre Salvadori
9 Ağustos Cuma, 21.30
Acele Baba Aranıyor
Yönetmen: Xavier de Choudens
10 Ağustos Cumartesi, 21.30
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında
Yönetmen: Julian Schnabel
11 Ağustos Pazar, 21.30
Komşum Totoro
Yönetmen: Hayao Miyazaki
12 Ağustos Pazartesi, 21.30
Pan’ın Labirenti
Yönetmen: Guillermo del Toro
13 Ağustos Salı, 21.30
Gün Batımı
Yönetmen: László Nemes
14 Ağustos Çarşamba, 21.30
Yuli
Yönetmen: Iciar Bollaín
15 Ağustos Perşembe, 21.30
Stalker
Yönetmen: Andrei Tarkovsky
16 Ağustos Cuma, 21.30
Küçük Beyaz Yalanlar 2
Yönetmen: Guillaume Canet
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