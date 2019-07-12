12.07.2019
American Animals :: Acemi Soyguncular İş Başında
İnanılması güç bir gerçek hikayeden uyarlanan American Animals / Amerikan Soygunu, sanat tarihindeki en büyük hırsızlıklardan birini konu alıyor.
Sıradan yaşamlar süren dört üniversiteli genç, önemsiz gördükleri hayatlarına heyecan katmak ve 'Amerikan Rüyası'na ulaşmak için şaşırtıcı bir soygun planı yaparlar.
Kütüphanede özel bir şekilde korunan 12 milyon dolar değerindeki koleksiyon kitaplarının peşine düşen dörtlü, yavaş yavaş kendi yarattıkları fantezide kaybolacaktır.
BAFTA ödüllü Bart Layton’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Evan Peters (X-Men: Apocalypse) ve Barry Keoghan (Dunkirk, Killing of A Sacred Deer) bulunuyor.
Varoluş sıkıntısıyla bunalmış vaziyette, doğmuş olmalarıyla birlikte -aslında- hayatlarının bittiğini düşünen; hep iyi bir şeylerin olmasını bekleyen, ama öte yandan bunların ne menem bi şey olduğunu da bilmeyen; en azından iyi bir vurgun yapıp zengin olarak, hayata çoğunluğun önünde atılmayı hedefleyen bir grup üniversiteli gencin, planlı, programlı ve 'muammalı' soygun girişimleri..
Soygun yapmanın -özellikle filmlerde gösterildiği üzre- öyle hiç de kolay bir iş olmadığını; bunun için yaratılmamış ya da öyle bir hayatın içinden gelinmemişse eğer, sırf değişiklik, macera olsun diye girişildiğinde, bunun -büyük bir olasılıkla- hüsranla sonuçlanacağının altını çizerken, zaman zaman 'kara mizah' tadında sekanslar da barındıran filmde, soyguncuların psikolojik gel gitleri mükemmel bir biçimde yansıtılıyor..
Masum bir insana zarar vermenin vicdan azabını özellikle hisseden; sevdiği aile fertlerini üzmenin, utandırmanın utancını yaşayan; çevrelerine rezil olmanın yanısıra, yakalanmayı beklemenin olağanüstü stresine eklenen hapishane korkusunun içine yuvarlanan gençlerin, planladıkları ve giriştikleri soygunu son anda hesapta olmayan bir nedenle, başlarına bir bela gelmeden iptal ettiklerinde hissettikleri dingin ve de harika ruh hâlini, adeta yepyeni, güzel bir başlangıç yaparcasına mutlu oldukları o anı aynen hissedip gülümsememek ne mümkün!.
'İflah olmaz bir suçlunun biyografisi' özellikli olup, çok başarılı canlandırmalarla birlikte adeta, gerilimi ve gizemi yoğun bir polisiye filme dönüştürülmüş bir belgesel olan The Imposter / Hayat Avcısı'nın yaratıcısı Bart Layton, belgeselden kopamadığını ama kurmacanın da âlâsını yapabileceğini gösterdiği bu filmle, yine bir harika yaratmış..
'Acemi Soyguncular İş Başında' yan başlığını hak eden American Animals, şu sıralar ardı arkası kesilmeden önümüze gelen, 'gerçek olaylara dayanan' filmlerin -durumu müsait olanlarının tabii- nasıl çekilmesi gerektiğinin ders kitabı mahiyetinde olup; olayı yaşamış gerçek kişilerin konuşturulduğu 'belgesel' görüntülerin de içine kusursuzca yedirildiği, anlatımı 'nadide', etkisi kallavi, biyografik bir suç draması..
American Animals / Amerikan Soygunu, 12 Temmuz'da gösterime girdi..
Yönetmen: Bart Layton
Senaryo: Bart Layton
Oyuncular: Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner, Jared Abrahamson
Yapımcı: Derrin Schlesinger, Katherine Butler, Dimitri Doganis, Mary Jane Skalski
Görüntü Yönetmeni: Ole Bratt Birkeland
Kurgu: Nick Fenton, Chris Gill, Julian Hart
Müzik: Anne Nikitin
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere
Süre: 116 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
8,5 /10
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