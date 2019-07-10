10.07.2019
'Arkadaşımın Aşkı' 12 Temmuz’da vizyonda!
Arkadaşını görmekten duyduğu memnuniyetle onu aynı akşam evine yemeğe davet eder.
Patrick geldiğinde, yanında 30 yaşında oldukça alımlı genç bir kadın olan yeni kız arkadaşını getirir.
Daniel, bu yeni misafirden ne kadar heyecanlandığını anlayacak kadar onu iyi tanıyan eşinin yanında, Patrick'in yeni sevgilisi hakkında hayaller kurmaya ve bir maceraya dalmaya başlar.
Yönetmen: Daniel Auteuil
Oyuncular: Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Daniel Auteuil
Tür: Romantik Komedi
Format: 2D (Türkçe Altyazılı)
Amoureux de ma femme / Arkadaşımın Aşkı / The Other Woman, 12 Temmuz’da sinemalarda..
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