15.07.2019

annemin ilk ölümü



karlar uçuşurken dışarıda
camdaki buğuya çizdiğim evin
illaki tütmelidir bacası

minicik parmaklarımda birikiyor
ıpıslak bir soğuk ve fonda
cami duvarının kirli sarısı

penceredeki evin penceresinde
ışıktan bir elle aralandı perde
ve çıkıntısında beliriverdi
ürkek bir serçe

omuzlarına düşmüş tülbenti
annem mutfakta ağlıyor
sımsıkılı avucunda mendili
için için kanıyor

korkuyorum ki öyle böyle değil
içim ürperiyor yokluğuna
anne n'olursun ya
n'olursun ki anne
sakın ha ölme..




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