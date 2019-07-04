'Arter' Yükleniyor!

Eylül ayında kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanan Arter, toplam 18.000 m2 kapalı alanı ve yaklaşık 4.000 m2’lik sergileme alanı ile sanatı tüm boyutlarıyla herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.
Arter’in, İngiliz mimarlık ofisi Grimshaw Architects imzasını taşıyan yeni binasının mimari projesi için sanatı keşfetmek, sanattan keyif almak, sanatla yakın ilişki kurabilmek üzere açıklık ve akışkanlık kavramlarından yola çıkıldı ve çok yönlü bir mekân oluşturuldu.
Arter, dışadönük bir yaklaşımla, etrafıyla bağlar kuran sanatsal ve sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlandı.
Farklı sanatsal disiplinleri bir araya getiren, yaratıcılığı tetikleyen, herkese açık, dinamik ve çokdisiplinli bir programlama yapısına olanak sağlayacak bir bina şeklinde inşa edilen Arter, görsel ve fiziksel olarak birbirlerine açılarak bağlanan mekânlardan oluşuyor.
Toplam 18.000 m2 kapalı alana sahip olan Arter’in ana fonksiyon alanları binanın kalbi durumundaki merkezi bir atriyum etrafında toplanıyor.
6 kata yayılan 6 galeri ve teras yaklaşık 4.000 m2’lik sergileme alanı oluşturuyor.
Arter’de aynı zamanda; Sevgi Gönül Oditoryumu ve “Black Box” olan Karbon adlı iki adet performans salonu, farklı kullanımlar için özelleşmiş dört bölümden oluşan Öğrenme Atölyesi, çağdaş sanat alanında temel kaynaklara ulaşılabilen Arter Kütüphanesi, yurt içinden ve yurt dışından sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi, bir kafeterya ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan bir arka bahçe de bulunuyor.
Yeşil alan, yükseltili havuzlar ve bankları içine alan peyzaj özellikleriyle ziyaretçileri karşılayan Arter’in cephesi, cam takviyeli betondan yapılmış düzlemlerden oluşuyor. Binanın tasarımı katmanlı yapısıyla bir yandan çağdaş mimariyle diğer yandan da içinde bulunduğu şehrin mimari gelenekleriyle sıkı bir diyalog kuruyor.
Tamamı Vehbi Koç Vakfı tarafından karşılanan bir yatırımla hayata geçirilen Arter, Eylül 2019’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.
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