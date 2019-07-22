Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin çekimleri başladı!

|Nesrin Cavadzade
Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Aşk Tesadüfleri Sever 2, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
Aşk Tesadüfleri Sever 2, bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.
|Aytaç Şaşmaz - Elif Doğan
Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.
Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz’da başlayan ve temmuz-ağustos aylarında çekimleri devam edecek olan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.
|Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak - Yiğit Kirazcı
Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstleneceği Aşk Tesadüfleri Sever 2, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.
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