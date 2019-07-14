14.07.2019
Colette
Taşralı bir genç kız olan Gabrielle, karizmatik Parisli yazar Henry Gauthier-Villars ile evlenince, sanatın kalbinin attığı Paris’e taşınır.
Willy mahlasıyla tanınan kocası başarısız bir yazardır ve Gabrielle’in yeteneklerini çok geçmeden farkına varır.
Willy, kariyerinin ve mali durumlarının kurtarıcısı olarak karısını görüp, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Gabrielle'i kullanmaya başlar.
Kocasının ısrarı üzerine Colette, ilk eseri Claudine’i yazar ve kitap tüm ülke çapında büyük başarı elde eder.
Her şeyin farkına varmaya başlayan Colette, erkek egemen bir dünyada, kocasının ona dayattığı edebi ve mecazi sınırlardan kurtularak yazdıklarını sahiplenmeye karar verir.
Gelecek neslin kadınlarına ışık tutan güçlü dilini kullanarak, topluma meydan okumanın zamanı gelmiştir.
Dünyanın en önemli figürlerinden biri olan Colette’in biyografik filminde, başroller Keira Knightley ve Dominic West (The Affair)’e ait.
Filmin yönetmenliğini ise Still Alice ile hatırlanan Wash Westmoreland üstleniyor.
Colette, 12 Temmuz'dan itibaren sinemalarda gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Ondokuzuncu yüzyılın sonuyla yirminci yüzyılın başlarında, yani erkek milletinin, egemenlikleri altında hayatlarını sürdürmelerine izin verdikleri kadınları -her açıdan- sömürmelerinin tamamen normal karşılandığı bir dönemde gençliğini yaşayan Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette'in, onunla evlenerek tutsağı ve 'sömürgesi' olduğu kocasına karşı -zamanın değişen ruhuna da paralel olarak- nihayet başkaldırması ve de özgürleşmesiyle sonuçlanan yaşam öyküsüne dair biyografik bir drama..
Yönetmen: Wash Westmoreland
Senaryo: Wash Westmoreland, Richard Glatzer, Rebecca Lenkiewicz
Oyuncular: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Denise Gough
Yapımcı: Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley, Pamela Koffler
Görüntü Yönetmeni: Giles Nuttgens
Kurgu: Lucia Zucchetti
Müzik: Thomas Adès
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere, Fransa, Macaristan, Hollanda
Süre: 111 dk.
7 /10
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