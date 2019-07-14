14.07.2019
Crawl / Ölümcül Sular
Tepenin Gözleri filminin yönetmeni Alexandre Aja ile yapımcı Sam Raimi’den heyecan verici korku filmi Ölümcül Sular bu hafta gösterime girdi..
Haley (Kaya Scodelario), Florida’da yaşadığı yere büyük bir kasırga vurduğunda, tahliye emirlerine aldırmadan kaybolan babasını (Barry Pepper) arar.
Babasını, evlerinin döşeme altındaki boşluğunda ağır yaralı bir halde bulur.
İkisi birden kısa süre içinde azgın sel sularında mahsur kalır.
Güçlenen fırtınadan kaçmak için zaman giderek azalırken yükselen su seviyesi, Haley ve babası için korkacakları en son şey olur.
Yönetmen Alexandre Aja (Tepenin Gözleri) ve yapımcılar Craig Flores (300), Sam Raimi (Nefesini Tut, Kötü Ruh) ve Alexandre Aja’dan heyecan verici korku filmi Crawl / Ölümcül Sular, 12 Temmuz’dan itibaren sinemalarda..
TİMSAH FAMİLYASININ EN VAHŞİ TÜRLERİNDEN ALLİGATÖRLER HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER
CANLI DİNOZORLAR: Alligatörler, ilk kez 37 milyon yıl önce görülmüştür. Bu da onları resmen canlı dinozor yapar.
SİZİ ÖNCE ALLİGATÖRLER GÖRÜR: Alligatörün gece görüşü vardır. Bu da onlara zifiri karanlıkta avlarının izini sürme yeteneği verir.
ALLİGATÖRLER HER YERDEDİR: Dünyada 5 milyon alligatör ve timsah yaşar.
ALLİGATÖRLERİN ISIRIĞI ÇOK GÜÇLÜDÜR: Bir alligatörün çenesi 1342 kg basınç uygular ve bundan dolayı da canlı bir hayvanda bugüne kadar kaydedilmiş en güçlü ısırma gücüne sahiptir.
OLİMPİYATÇILAR BİLE ALLİGATÖRLERDEN DAHA HIZLI YÜZEMEZ: Bir alligatör saatte 32,18 km hızla yüzebilir.
Yönetmen: Alexandre Aja
Yazar: Michael Rasmussen ve Shawn Rasmussen
Oyuncular: Kaya Scodelario ve Barry Pepper
Yapımcılar: Craig Flores (Amerikan Yapımcılar Birliği), Sam Raimi (Amerikan Yapımcılar Birliği) ve Alexandre Aja (Amerikan Yapımcılar Birliği)
İdari Yapımcılar: Gregory Levasseur, Justin Bursch ve Lauren Selig
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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