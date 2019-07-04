4.07.2019
Emre Erdoğdu'nun ikinci filminin çekimleri sürüyor!
Kar’la dikkatleri üzerine çeken Emre Erdoğdu, ikinci filmi Beni Sevenler Listesi’nin çekimlerine başladı.
Siyah beyaz olacak film, sevilme vahametiyle ilgilenecek.
Filmin başrolünü Kar’dan da tanıdığımız Halil Babür üstlenirken, ona Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil, Sinan Arslan, Aykut Akdere, Nazlı Bulum, Cem Uslu, Süreyya Güzel gibi oyuncuların yanı sıra Onur Ünlü, Can Evrenol, Özgür Sevimli ve Burak Çevik gibi yönetmenler de oyuncu olarak eşlik edecek.
Yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun yaptığı filmin yapım kadrosunda Hazar Ergüçlü ve Beste Yamalıoğlu da yer alıyor.
İçerik ve biçem arasında kontrast yaratarak kendine has bir anlatım hedefleyen Erdoğdu, en sevdiği yerli filmlerden biri olan Yazı Tura’yla kariyerine başlayan görüntü yönetmeni Emre Tanyıldız’la çalışacak.
Müzikleri elektro akustik üçlüsü Islandman tasarlarken, Kar filmiyle hem Adana Film Festivali’nde hem de SİYAD Ödüllerinde en iyi kurguyu kazanan genç kurgucu Ayris Alptekin’in kurgusunun bu noktada önemi yadsınamaz.
Özellikle yönetmenle kurgucunun kendi sinema evrenlerinde kurduğu akıl ortaklığını düşünürsek, Kar’dan sonra neyle karşılaşacağımız gerçek bir merak konusu.
Çekimlerinin ilk yarısı tamamlanan Beni Sevenler Listesi’nin vizyon tarihi 2020 olarak tahmin ediliyor.
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