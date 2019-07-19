19.07.2019
Gloria Bell
Una Mujer Fantastica’nın Oscar® ödüllü yönetmeni Sebastián Lelio’nun, başrolünde yine Oscar® ödüllü yıldız Julianne Moore’un olduğu filminde, kocasından boşanmış bir kadın olan Gloria Bell, 50'li yaşlarındadır.
Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria, gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır.
Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır.
Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası ve beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur.
İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder.
Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi geleceğe nasıl bakacağını da çözememektir.
Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü artık kendisinin belirlemek zorunda olduğudur..
Gloria Bell, bugünden itibaren sinemalarda..
Yönetmen: Sebastián Lelio
Senaryo: Sebastián Lelio, Alice Johnson Boher, Gonzalo Maza
Oyuncular: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera
Yapımcı: Juan de Dios Larraín, Sebastián Lelio
Görüntü Yönetmeni: Natasha Braier
Kurgu: Soledad Salfate
Müzik: Matthew Herbert
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD, Şili
Filmin mmknmrtb notu ::
Şilili yönetmen Sebastián Lelio'nun beş yıl önce izlediğim ve hayran kaldığım Gloria adlı eserinin bu ABD adaptasyonu öylesine boş bir çaba ki!.
Eyy Sebo!. hadi bizzat kendine ve o güzelim filmine acımadın, anladık da; 'Gloria olacağım' diye adeta kendini yıpratan Julianne Moore'dan ne istedin yahu?.
5,5 /10
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