23.07.2019
İstanbul Modern: Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019
İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Uluslararası Sanatçı Filmleri programını ağırlıyor.
Videolar bu yıl “toplumsal cinsiyet” konusuna odaklanıyor.
Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki doğal, biyolojik farklılıklara işaret ederken, toplumsal cinsiyet, toplum içindeki kültürel görüşler, inanç sistemleri ve beklentilerle yapılandırılmış kadınlık ve erkeklik durumlarının bütünüdür.
Sosyolojik ve kültürel bir olgu olan toplumsal cinsiyet üzerine farklı türdeki gerçekliklerin yansımaları Uluslararası Sanatçı Filmleri programında yer alıyor ve programa bu yıl İstanbul Modern’in davetiyle sanatçı Senem Gökçe Oğultekin katılıyor.
Oğultekin’in “Dun (Ev)” adlı videosu 2019 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.
Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Uluslararası Sanatçı Filmleri farklı coğrafyalardan 16 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor.
Kurumlar video sanatıyla ilgili bilgilerini ve araştırmalarını birbirleriyle paylaşıyor ve her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor.
Her bir kurum tarafından yürütülen küratöryel çalışma sonucu oluşan ortak seçki, gösterimlerle izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin ve Pelin Kırca’nın videolarıyla katılmıştı.
Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 seçkisi: CAROLINA CAYCEDO (Ballroom Marfa, Texas, ABD), THERESA TRAORE DAHLBERG (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç), ATEFA HESARİ (Afganistan Güncel Sanat Merkezi, Kâbil, Afganistan), LARS LAUMANN (Tromsø Sanat Merkezi, Tromsø, Norveç), JACOPO MILIANI (GAMeC / Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Merkezi, Bergamo, İtalya), SENEM GÖKÇE OĞULTEKİN (İstanbul Modern, Türkiye), MARKO TİRNANİĆ (Belgrad Kültür Merkezi, Belgrad, Sırbistan), HGUYEN HAI YEN (Hanoi Doclab, Hanoi, Vietnam).
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