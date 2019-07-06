6.07.2019
Jiang hu er nü / Kül En Saf Beyazdır
On altı yıla yayılan bir aşk hikâyesi..
Mafya üyesi sevgilisi Bin için hapse giren Qiao, beş yılın ardından hapisten çıkar ve Bin’i aramaya başlar.
Çin’in yakın tarihine ışık tutan film, gangster dünyasında geçen trajedilerle dolu bir ilişkinin izlerini sürüyor.
Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmin yönetmenlik koltuğunda ise usta yönetmen Jia Zhang-ke bulunuyor.
Jiang hu er nü / Kül En Saf Beyazdır / Ash Is Purest White, 5 Temmuz'dan itbaren sinemalarda gösterime girdi..
Yönetmen: Jia Zhang-Ke
Senaryo: Jia Zhang-Ke
Oyuncular: Tao Zhao, Fan Liao, Zheng Xu
Yapımcı: Shozo Ichiyama
Görüntü Yönetmeni: Eric Gautier
Kurgu: Matthieu Laclau
Müzik: Giong Lim
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Çin, Fransa, Japonya
Süre: 136 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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