'Kaçış Planı 3' 12 Temmuz’da vizyonda!

Ancak Ray'in kız arkadaşı da aynı kişiler tarafından kaçırılınca işler değişir.
Tüm bunların arkasında, Ray'in eski iş ortağının oğlu vardır.
Bu gözü dönmüş adamın aklında tek bir şey vardır: İntikam.
Acaba Ray, zamana karşı yarışarak tutsakları bu adamın elinden kurtarabilecek mi?
Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Sylvester Stallone'dan müthiş bir film daha!
Serinin 3. filminde ünlü oyuncuya bir kez daha David Bautista ve müzisyen 50 Cent eşlik ediyor.
Bitmeyen aksiyonuyla bu heyecanlı intikam ve hesaplaşma öyküsü Escape Plan: The Extractors / Kaçış Planı 3, 12 Temmuz’da sinemalarda!
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