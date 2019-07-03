'Kıyamet Deneyi : Aporia' 12 Temmuz’da vizyonda!

İnsanlar üzerinde bir deney yapmaya başlayan bu grup için başta işler güzel gitse de sonrasında yapılan deneyler bir felaketin başlangıcı olacaktır.
Başarısız olan denekler kasabadan uzak bir dağ başına götürülüp infaz edilmek istenir.
Ancak bu katliamdan kurtulan 'Arvin' ve 'Ejla' isimli çift, dağların ardında derin bir çukurun içinde saklanmayı başarır.
Arvin ve Ejla arasında belli belirsiz bir aşk hikayesi yaşanmaktadır.
Ejla ve Arvin ilk başta kurtulduklarını sanmaktadırlar, fakat onları kabus dolu günler beklemektedir.
Çift, düştükleri derin çukurdan çıkmanın türlü yollarını ararken hesapta olmayan ölümcül zorluklarla karşılaşır.
Derin çukur onlar için zamanla mezara dönüşmeye başlar.
ÜÇ AYRI ÜLKE ÜÇ AYRI YAPIMCI TEK FİLM İÇİN BİR ARADA
Azerbaycanlı dahi yönetmen ve senarist Rec Ravan, alışık olmadığımız bir yapımla beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor.
Türkiye, Azerbaycan ve Amerika’da vizyona girecek olan film, aşk ,ihanet ve yaşayan ölüleri konu alarak izleyiciyi çok şaşırtacağa benziyor.
Korku, aksiyon, gerilim ve aşk gibi konuları senaryosunda ustaca bir araya getiren KıyametDeneyi: Aporia filmi, yapılan bir deney sonucu ortaya çıkan gerilim dolu olaylar silsilesini ustaca işliyor.
Film, muhteşem görsel efektler ve dudak uçuklatan sahneleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.
Türkiye’de alışık olduğumuz korku film klişelerinin dışına çıkan bu yapımda iki insanın çaresizliği ve zombilerle mücadelesi anlatılıyor.
Türkiye’de yapılmayanı vaat eden bu filmde hem korkacak hem de şaşıracaksınız.
Kıyamet Deneyi : Aporia filminin yapımcılığını Can Medya, BDAmerica ve Sultansoy üstlendi.
12 Temmuz’da Türkiye sinemalarında yer alacak olan yapım, Amerika’ da Eylül ayında, Azerbaycan’da ise Ekim - Kasım aylarında gösterime girmeyi planlıyor.
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