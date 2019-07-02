2.07.2019
'Lukas / Koruyucu' 12 Temmuz'da vizyonda!
Ancak bir gün işler değişir: Lukas, gece kulübün bir müşterisiyle yaşadığı tartışma sırasında kontrolünü kaybeder...
Bu nedenle işinden kovulur ve polisle sorun yaşamaya başlar.
Paraya ihtiyaç duyduğu için bir striptiz kulübünde yeni bir iş bulur.
Lukas'ın bilmediği şey ise, striptiz kulübünün tüm Avrupa'da faaliyet gösteren tehlikeli bir çete tarafından yönetiliyor olduğudur...
Ve çetenin bir üyesi olarak, bir şiddet sarmalına kapılacaktır.
Lukas, kızının hayatını korumak için ve hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalacaktır.
Lukas / Koruyucu / The Bouncer, 12 Temmuz'dan itibaren sinemalarda..
Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti
Tür: Aksiyon, Gerilim
Format: 2D (Türkçe Altyazılı)
İthalat: Siyah Beyaz Movies
Dağıtım: TME Films
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