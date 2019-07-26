Midsommar :: Mayıs Kraliçesi'nin İntikamı

Hereditary ile çığır açan Ari Aster’in merakla beklenen yeni filmi Midsommar / Ritüel, bu kez seyirciyi bir gündüz kabusunun içine hapsediyor.
Genç bir Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler.
Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili, ilişkileri için son bir şans olarak görür.
Zamanla, huzurlu ve yemyeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin göründüğü kadar masum olmadığını anlarlar.
90 yılda bir gerçekleşen gizli bir ayin, onları kaçışı olmayan bir korku labirentinin içine çekecektir.
Başrollerde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh’a Jack Reynor (Macbeth, Sing Street, On the Basis of Sex) ve Will Poulter (The Maze Runner, The Revenant, Black Mirror: Bandersnatch) eşlik ediyor.
Midsommar Bayramı'nız Mübarek Olsun
Aynı okuldan arkadaş oldukları İsveçli bir oğlanın daveti (?) üzerine, İsveç kırsalının derinliklerine doğru yolculuğa çıkan Amerikalı bir grup 'okumuş' genç, adeta dünyada cenneti deneyimleyen kadim bir komünün arasına karışacak ve çok geçmeden bu cennette -resmen- cehennemi yaşayacaklardır..
Korku filmlerinin gözde ama kullanıla kullanıla artık eskimiş bir alt türünü yeniden devreye sokan Ari Aster, kızlı-erkekli bir grup genci şehirden epeyi uzak bir kırsalın ortasına bırakıyor..
Fakat bunu, bu alt türün -ıssızlık, yalnızlık, izbelik, karanlık, çirkinlik gibi- tüm klişelerinden kurtarıp, tam tersini dahi uygulayarak -sürekli aydınlık, yemyeşil bir doğa, dans edip şarkı söyleyen güzel insanlar gibi- öylesine farklı bir biçime bürüyerek yapıyor ki, elde edilen 'etkileyicilik' böylece beklenenin de ötesine taşıyor..
Kendine bakamayacak denli yaşlanmış kişilerin, toplumun onayı ve desteğiyle 'hayat döngü'süne son verilmesi, yâni tahtalıköye yollanması gibi, benim -naçizane- öteden beri savunduğum bir tezin -bir nevi- uygulayıcısı olmalarıyla ayrıca sempatimi kazanan bu komünün o kadar da 'iyi niyetli' oldukları söylenemez elbette..
Varlığını 'sağlıklı' sürdürebilmek için, yerli ve yabancı bir takım kurbanların canını almaktan zerre çekinmeyen bu topluluğu; savaş çıkararak, esir ya da göçmen işçi alarak zenginliğini ve egemenliğini daim kılmaya çalışan ülkelerin bir metaforu olarak tespit etmek de yanlış olmasa gerek..
Öte yandan, 'doğru' ve 'normal' olanın, kimlere ve neye göre saptanacağı hususunda kafa karışıklığı da yaratan bu 'varoluşsal' gerçeklerin, tam da doğa'nın ve yaşamın olmazsa olmaz yasalarına uygun düştüğünü, ve de insanlığın onbinlerce yıllık evriminde 'olağan' karşılandığı halde, son iki-üç bin yıldır hükmünü sürdürerek, insanı içinden çıktığı doğadan dışlayan 'karartıcı' girişimlerin etkisiyle de bu gibi gerçeklerin bize unutturulduğunu da kabul etmeliyiz..
Epeyi sorunlu bir aileye ve bencil bir erkek arkadaşa sahip olarak, tam anlamıyla psikolojik bir travmanın karanlığında ışıksız kalakalmış güzel kızımız Dani'nin; yaşadığı ve tanık olduğu tüm olumsuz, hatta dehşet verici durumlara karşın -arkadaşlarının bir bir hayatlarını karartan ama Mayıs Kraliçesi dahi yaparak onu benimseyen- bu güruhu yeni ailesi, kendisini de bu ailenin bir üyesi olarak hissettiği o 'aşkın' mutluluk ve 'arınma' hâlini görüp de ona hak vermemek ve aile kavramı üstüne yeniden düşünmemek ne mümkün..
O değil de, İsveç'teki bu Pagan kutlamasına tanık olduktan sonra -eğer bencileyin, öyle bir 'hassasiyetiniz' varsa- bizim Kurban Bayramı'na laf etmekte artık çok zorlanacağınıza emin olabilirsiniz..
Midsommar / Ritüel
Yönetmen: Ari Aster
Senaryo: Ari Aster
Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper
Yapımcı: Patrik Andersson, Lars Knudsen
Görüntü Yönetmeni: Pawel Pogorzelski
Kurgu: Lucian Johnston
Müzik: The Haxan Cloak
Yapım Yılı: 2019
Ülke: A.B.D.
Süre: 140 dk.
8 /10
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