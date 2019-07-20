20.07.2019
Oiktos / Zavallı
Zavallı’daki avukat için de durum böyle; her daim mağduriyeti arzulayan, ancak acısıyla “mutlu” olabilen ve yaşamdaki hiçbir acının bu arzusunu doyuramadığı biri.
Efthymis Filippou’nun yazdığı bu hikâyede avukat, acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek uğruna elinden gelen her şeyi yapıyor.
Oiktos / Zavallı / Pity, 19 Temmuz'da vizyona girdi..
Yönetmen: Babis Makridis
Oyuncular: Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti, Yannis Drakopoulos
Ülke: Yunanistan, Polonya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Christos V. Konstantakopoulos, Amanda Livanou
İthalat: Bir Film
*15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Şiddet ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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