27.07.2019
The Hummingbird Project
Kansas ve New Jersey arasında bir fiber optik hattı döşeyerek sistemi ele geçirmeye çalışan Vincent ve Anton'un macerası, patronlarının da peşlerine düşmesiyle kontrolden çıkacaktır.
43. Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan The Hummingbird Project filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård ve Salma Hayek başrolleri paylaşıyor.
Kim Nguyen'in yazıp yönettiği, The Hummingbird Project / Kod Adı: Hummingbird, 26 temmuz'dan itibaren sinemalarda..
Yeraltından Kansas ile New Jersey'i birleştirecek fiber optik kablo döşeme gibi, dağları dahi delerek tamamlanabilecek bir 'çılgın proje'ye kalkışan ve buna kuzenini de karıştıran 'ultra hırslı' bir adamın, Vincent Zaleski'nin öyküsünü anlatan 'mütevazı' bir gerilim filmi..
Vincent'i canlandıran Jesse Eisenberg'in 'Oscarlık' oyunculuğuna tanıklık ettiğimiz film, üstelik mide kanserine yenik düşmekte olan bu gencin özelinde -her ne kadar özüme tam bir saçmalık gibi görünse de- kelimenin tam manasıyla 'ölümüne' başarılı olmanın ya da 'gözü dönmüş' bir para kazanma hırsının ne menem bir çılgınlık olduğunu gösteriyor..
6 /10
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