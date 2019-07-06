Tolkien’in eşi benzeri olmayan, hobbitlerden, ejderhalardan ve büyücülerden meydana gelen hikâyeleri ve âlemleri, aslında insan doğasının ilginç ve güzel yanlarını çağrıştırmaktadır: Maceralara olan ilgimiz, fedakârlık ve işbirliğine olan yatkınlığımız ve kötülüğe her daim karşı olmamız.
Tolkien filmi de, J.R.R. Tolkien’in bir yetimden, en başarılı yazarlardan biri haline nasıl geldiğini bizlere anlatmaktadır; kardeşliğin ve hayallerin gücü, aşk ve savaşın sebepleri ise filmin odak noktalarıdır.
J.R.R. Tolkien rolünde dünyaca ünlü Nicholas Hoult, Tolkien’in gençlik yılları sırasındaki aşk hayatını ve savaş sırasında başına gelenleri bizlere etkileyici bir şekilde yansıtmaktadır.
Tolkien, henüz 12 yaşındayken fedakâr ve yaratıcı olan annesini kaybettiği için erken yaşta kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştır.
Hayatı, okul arkadaşlarından, genç sanatçılardan ve dünyayı değiştirmek isteyen asilerden oluşan gizli bir topluluk kurmasıyla tamamen değişmiştir.
Savaşın baskın olduğu yıllarda, bu topluluk sayesinde zor zamanları atlatmış ve de arkadaşlarının verdiği güven ile yasak bir ilişkinin peşinden gitmiş, aynı zamanda birçok etkileyici eserini kaleme almıştır.
Tolkien’in Bilinmeyen Yanları
İrlandalı tiyatro yazarı ve senarist David Gleeson, aslında Tolkien’in bir anlamda kahramansı yaşam tarzından etkilenerek, Tolkien’in yaşamını bizlere aktarmak istemiştir.
Gleeson, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden etkilendiği kadar, Tolkien’in hayata bakış açısından, kararlı duruşundan ve hikâyeleri hayata tutunmak için bir araç olarak kullanışından da büyülenmiştir.
Tolkien, babasını çocukken kaybetmiş, hemen sonrasında, annesi ile Güney Afrika’dan, daha önce görmediği bir ülke olan İngiltere’ye göç etmek zorunda kalmıştır.
12 yaşına geldiği sırada fakir bir yetimdir fakat bu durumdan kurtulmanın yolunu, yetenekleri sayesinde bulmuştur.
Zamanla, Tolkien’in birçok konuda yetenekli olduğu belirgin bir hale gelmiştir: Kimsenin düşünemeyeceği diller, mitolojik bir evren ve ilginç yaratıklar yaratmayı kendi başına başarmıştır.
Tolkien’in bu çeşit konulardaki başarısı ona Birmingham’daki prestijli King Edward’s Okulu’nda öğrenim görme fırsatı tanımıştır ve bu okulda da sadık ve güvenilir arkadaşlarının desteği ile fanteziye olan ilgisi büyük ölçüde artmıştır.
Tolkien
Yönetmen: Dome Karukoski
Senarist: David Gleeson, Stephen Beresford
Oyuncular: Nicholas Hoult, Lily Collins, Tom Glynn-Carney, Patrick Gibson, Colm Meaney, Anthony Boyle
Yapım yılı: 2019
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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