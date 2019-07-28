28.07.2019
Yuli
Sokaklarda zaman geçirmeye alışkın, hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okuluna yazdırıyor.
Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor.
Afrika tanrısı Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet oluyor.
İspanyol yönetmen Icíar Bollaín’in Ken Loach’un efsane senaristi Paul Laverty tarafından yazılan senaryodan uyarladığı ve Carlos Acosta’nın kendini canlandırdığı Yuli, sanat, kökenler, fedakârlık, cesaret, aile ve azim hakkında hareketli, renkli ve güçlü bir film.
Yuli, 26 Temmuz'dan itibaren sinemalarda gösterime girdi..
Yönetmen: Icíar Bollaín
Oyuncular: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez
Ülke: İspanya, Küba, Birleşik Krallık, Almanya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Andrea Calderwood, Juan Gordon
Süre: 104 Dk.
İthalat: Bir Film
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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