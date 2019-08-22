56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da dünya festivallerinin gözde yapımlarını bir araya getirirken, iki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışma da festivale geri dönüyor!
Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek.
Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum ise bu yıl yeni projelerin hayata geçmesi için ülkenin en büyük destek platformu olmayı sürdürecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak.
Ulusal Yarışmalar geri dönüyor!
2019 yılında “Öze Dönüş” temasıyla yola çıkan festivale geri dönen Ulusal Yarışmalar, uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde yapılacak.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film’in sahibi 250 bin TL para ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülü Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100 bin TL ve genç yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de 100 bin TL para ödülüyle desteklenecek.
Yılın en iyi belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışırken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek.
Kadın emeğine Cahide Sonku Ödülü
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye sinemasındaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla bu yıl başlattığı Cahide Sonku Ödülü, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra kadın bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine verilecek.
50 bin TL destekli bu ödül, sinemamızın ilk kadın yıldız oyuncusu olan ve yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle de ardından gelen pek çok kadın sinemacıya ilham vermiş Cahide Sonku anısına sunulacak.
Dünyanın sineması Antalya’da yarışacak
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslarası Uzun Metraj Film Yarışması, bu yıl da yılın en çok konuşulan yapımlarını bir araya getirecek.
Yarışmada, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında 100 bin TL’ye yakın para ödülü desteği sunulurken, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelleri sahiplerini bulacak.
Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum, yeni projelerin hayat geçirilmesinde Türkiye’deki en önemli fon ve networking platformu olmaya devam edecek.
Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress başlıklarının yanı sıra, Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için de başvuruları bekleyen Antalya Film Forum’da projeler, toplamda 450 bin TL para ödülüyle desteklenecek.
Yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra Kelebekler (Tolga Karaçelik), Kız Kardeşler (Emin Alper), Daha (Onur Saylak), Güvercin (Banu Sıvacı), Borç (Vuslat Saraçoğlu), Son Çıkış (Ramin Matin), Mr. Gay Syria (Ayşe Toprak), Güven (Sefa Öztürk) gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların yaratılmasına da önemli bir kapı açan Antalya Film Forum’a başvurular 6 Eylül’e dek sürerken, seçilecek projeler ise 24 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.
Başvurular ve ayrıntılı bilgi için..
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