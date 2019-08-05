'Abigail : Sınırların Ötesinde' 30 Ağustos’ta vizyonda!

Salgın bir hastalık yüzünden sınırları kapatılmış bir ülkede yaşayan Abigail, henüz 6 yaşındayken, o hastalığa yakalanan babası, yetkililer tarafından götürülür.
Abby, özel güçleri olduğunu ve aslında yaşadığı o şehrin de sihirlerle dolu olduğunu anladığı gün, aslında o salgın hastalığın sadece özel güçleri olan insanları götürmek için bir bahane olduğunu fark eder ve babasını aramaya koyulur.
Yönetmen: Aleksandr Bogulavskiy
Senaryo: Aleksandr Boguslavskiy, Dmitriy Zhigalov
Oyuncular: Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov
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