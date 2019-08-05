5.08.2019

'Abigail : Sınırların Ötesinde' 30 Ağustos’ta vizyonda!


Salgın bir hastalık yüzünden sınırları kapatılmış bir ülkede yaşayan Abigail, henüz 6  yaşındayken, o hastalığa yakalanan babası, yetkililer tarafından götürülür.

Abby, özel güçleri olduğunu ve aslında yaşadığı o şehrin de sihirlerle dolu olduğunu anladığı gün, aslında o salgın hastalığın sadece özel güçleri olan insanları götürmek için bir bahane olduğunu fark eder ve babasını aramaya koyulur.

Yönetmen: Aleksandr Bogulavskiy
Senaryo: Aleksandr Boguslavskiy, Dmitriy Zhigalov
Oyuncular: Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov





Abigail / Abigail : Sınırların Ötesinde, 30 Ağustos’ta vizyona girecek..