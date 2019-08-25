25.08.2019
Angel Has Fallen / Kod Adı: Angel
Kod Adı: Olympus ve Kod Adı: Londra’nın merakla beklenen devam filmi Angel Has Fallen / Kod Adı: Angel, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla aksiyon dolu sahnelerini 23 Ağustos’tan itibaren sinemaseverlerle buluşturuyor.
Başrolleri Gerard Butler ve Morgan Freeman’ın paylaştığı filmde, Gizli Servis Ajanı Mike Bunning ile Başkan Allan Trumbull’un bu seferki macerası, hava kuvvetleri saldırısı ile başlıyor.
Ajan Mike Bunning, bu saldırı sonrasında başkana suikast ile suçlanırken gerçekleri ortaya çıkarmak için engelleri aşmaya çalışıyor.
Yeni bir 'Fallen' serisi filmi yapmak için -bir kez daha- ABD Başkanı'nın başının belaya girmesini bekleyen yapımcı dostlarımız üç yıl kadar sonra muratlarına ererler ve bu kez 'içerden' bir düşman edinerek, Angel Has Fallen'ı önümüze koyarlar..
İşlerini engellediği için 'Barışçı' Başkan Allan Trumbull’dan nefret eden bir nevi 'Özel Savaş Şirketi' sahibi -aynı zamanda Ajan Mike Bunning'in (Gerard Butler) eski silah arkadaşı- Wade Jennings (Danny Huston), planlarını yapmış; böylelikle, hem Başkan'dan kurtulmak, hem de -asıl kahramanımız- Mike Bunning'i kendisine engel olmaktan çıkartmak için harekete geçmiştir..
Başkanı öldürmek dahil işlediği ve işleyeceği tüm suçların faili olarak kahramanımızı zan altında bırakmayı başaran Wade Jennings'i bi güzel haklamak ve suçlamalardan da aklanmak -hafiften kafayı sıyırmış babasının (Nick Nolte) stratejik yardımlarını da alan- Mike Bunning için çok da zor olmayacaktır..
Hiç bir hastalığın kendisini sarsmasına izin vermeyen, hiç bir silahın kendisini durdurmasına -öldürmesini aklınıza bile getirmeyin- imkân tanımayan 'Rambovari' kahramanımızla adeta özdeşleşen Angel Has Fallen, 'mantıksızlığı' son derece ölümcül bir silah, 'klişeleri' de bol bol tüketeceği mermiler olarak kullanırken elini hiç de korkak alıştırmıyor, ve bazı başarılı aksiyon sahneleriyle de -bizim 'çokbilmiş' eleştirilerimizi ezelden beridir asla kafaya takmayan- 'salt aksiyon' meraklılarının ağzına bir parmak bal çalmaktan öteye de geçemiyor..
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Oyuncular: Gerard Butler, Morgan Freeman, Nick Nolte, Danny Huston, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo
4 /10
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