"Bir Zamanlar... Hollywood’da" 23 Ağustos’ta vizyonda!

Once Upon a Time in... Hollywood / Bir Zamanlar... Hollywood’da ile evrilmeye ve izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.
Tarantino filmlerinin tüm alamet-i farikalarına –ustaca bir teknikle sunulan bütünüyle özgün bir hikaye ve taze soluklu karakterler– sahip olmakla birlikte, yazar-yönetmenin bu dokuzuncu filmi kendi başına yeni sulara yelken açıyor.
Filmin karakter güdümlü hikayesi yaşımız ilerledikçe hepimizin kaçınılmaz olarak yüzleştiği, hayata geçirilememiş beklentilerin getirdiği olgunluk dönemi meselelerini ele alıyor.
Bu iç çatışma özellikle Hollywood’da daha dramatik oluyor, çünkü burada başarı ile başarısızlık el ele yaşıyor.
Bir Zamanlar... Hollywood’da'da, bu ikisi hem mecazi hem de gerçek anlamda birbirleriyle iç içe geçmiş haldeler.
Günümüzün en müthiş iki yıldızını ilk kez bir araya getiren ve bütün bir dönemi yeniden yaratan film, beyaz perde için yapılmış dev bir yapıt.
Devam filmleri ve süper kahramanlarının egemen olduğu bir dünyada gerçek bir özgün film..
Once Upon A Time... In Hollywood / Bir Zamanlar... Hollywood’da, 23 Ağustos’tan itibaren sinemalarda gösterime girecek..
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