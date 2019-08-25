Damien ve kız kardeşi Melanie mutlu bir çocukluk geçirmişlerdir; ancak annelerinin ölümünden sonra bir anlamda ailenin büyüsü bozulur.
Aradan 20 yıl geçer, Damien artık bir ilkokul öğretmenidir.
Ülkede kalması için gerekli evrakları olmayan bir öğrencisi, annesiyle birlikte sınır dışı edilecekken, Damien yetkililere çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyler.
Kız kardeşi, en yakın arkadaşı Rudy ve dişli bir avukatı da yanına alarak çocuğu ve annesini kurtarmak için amansız bir savaşa girer.
Damien veut changer le monde / Acele Baba Aranıyor / Adopt A Daddy / Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor, 23 Ağustos'ta gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu:
Bir başrol oyuncusunun bizden biri olması, bu filmin -bizim açımızdan tabii- en ilginç tarafıydı ve beklediğimiz üzre de Melisa Sözen, küçük oğluyla Fransa'da tutunma ve yaşama çabası gösteren Suriyeli bir anneyi gayet iyi canlandırıyordu..
En son Taxi 5'de hem yönetir, hem de oynarken karşılaştığımız Franck Gastambide, diğer başrolü, biraz 'tutuk' ama sempatikliğini kullanarak oynarken; filmin -nispeten küçük rolüne karşın- asıl parlayan yıldızı, avukat 'kız kardeş' Melanie'yi canlandıran Camille Lellouche idi..
'Savaştan, işsizlikten ya da açlıktan kaçarak Avrupa'ya sığınan ve çoluk çocuğuyla burada kalıcı olmaya çalışan mülteciler' gibi son derece ciddi bir mevzuyu komediyle yumuşatmak belki anlaşılır bir tercih olabilirdi; ancak bu yumuşatma işi, giderek 'sululuk' yapmaya döndüğünde ortada ne ciddiyetten eser kalıyordu, ne de komik bir durum..
Yönetmen: Xavier de Choudens
Senaryo: Xavier de Choudens, Charly Delwart
Oyuncular: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, Camille Lellouche, Patrick Chesnais, Liliane Rovère, Youssef Hajdi
Yapımcı: Marc Bordure, Muriel Meynard
Görüntü Yönetmeni: Pierre Aïm
Kurgu: Thibaut Damade, Sophie Reine
Müzik: Steve Bouyer, Pascal Mayer
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Fransa
5 /10
Senaryo: Xavier de Choudens, Charly Delwart
Oyuncular: Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, Camille Lellouche, Patrick Chesnais, Liliane Rovère, Youssef Hajdi
Yapımcı: Marc Bordure, Muriel Meynard
Görüntü Yönetmeni: Pierre Aïm
Kurgu: Thibaut Damade, Sophie Reine
Müzik: Steve Bouyer, Pascal Mayer
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Fransa
5 /10
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