31.08.2019
Di jiu tian chang / Elveda, Oğlum
30 yıllık bir süreci anlatan film, Çin’in tek çocuk politikasının yıkıcı etkilerini derinden yaşayan bir çifti izliyor.
Ülkenin ekonomik büyümesinin ardından gelen toplumsal dönüşümünü de gözlemleyen film sevgi, arkadaşlık, çocuk sahibi olmak, keder, affetme gibi kavramlara da değiniyor.
Di jiu tian chang / Elveda, Oğlum / So Long, My Son, 30 Ağustos'tan itibaren sinemalarda..
Rejimin adı ne olursa olsun, herhangi bir konuda vatandaşını kısıtlayan, yasaklayan ve bireyin özgürlüğünü önemsemeyen bir devlet politikasının halkın yararına, mutluluğuna yönelik bir sonuç vermesinin mümkün olmadığının altını çizen film; 30 yıllık bir zaman diliminde, Çin Halk Cumhuriyeti devleti ve halkının geçirdiği değişimi, bu süreçten -haliyle- etkilenerek oluşmuş 'özel ve trajik' sorunlarıyla debelenen kahramanlarının öyküsü üzerinden anlatan epik bir drama..
Filmde, bize hiç de yabancı olmayan ve benzeri toplumsal değişimlere / travmalara neden olan, 'piyasa ekonomisi' ve de 'kentsel dönüşüm' politikalarının sonuçlarını görünce, insanın aklından geçen düşünceler; 'Gerçekten de Dünya küçük ve global, halkların sorunları ise büyük ve benzer' mealinde oluyor..
Yönetmen: Wang Xiaoshuai
Oyuncular: Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan, Du Jiang
Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Liu Xuan
İthalat: Bir Film
7,5 /10
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