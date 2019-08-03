Yüzleşme, günümüzde, üç yetişkin adamı izliyor: Alexandre, François ve Gilles.
Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen bu üç yaralı ruh, kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla “suskunluğun yükü”nden kurtulmaya karar veriyorlar.
Gerçek bir vakadan esinlenen ve Ozon’un en iyi filmlerinden biri olarak övülen Yüzleşme, travma ve cesaret konularını titizlikle ve büyük bir hassasiyetle ele alıyor.
Grâce à Dieu / Yüzleşme / By The Grace of God, 2 Ağustos'ta gösterime girdi..
Yönetmen: François Ozon
Oyuncular: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Ülke: Fransa, Belçika
Yapım: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
*13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranış unsurları içerir.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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