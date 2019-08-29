'İntergalaktik' sergisi Anna Laudel’de!

|Meltem Sırtıkara, Bilincin Optik Yanılgısı, 2019
3 Eylül tarihinde açılacak sergi, uygarlığımızı dünyanın ötesine taşıyıp hayatımızı orada sürdürmeyi başarırsak bizi nasıl bir geleceğin beklediği sorusundan yola çıkıyor.
Küratöryel pratiğinde disiplinler ötesi, mekana özgü ve katılımcı bir yaklaşım benimseyen İpek Yeğinsü, İntergalaktik sergisinde insanlığın dünyada inşa ettiği sosyo-kültürel yapıların gezegen dışına olası bir göç durumundan nasıl etkileneceğine odaklanıyor ve bunu yaparken geçmiş ile gelecek gibi güncel kavramsal ikilemlere yönelik bağımsız bir tartışma alanı açıyor.
|Ali Miharbi - Faces on Mars, 2010, 100 adet dijital baskıdan oluşan yerleştirme
Ay’ın karanlık yüzüne yolculuktan uzay turizmine, Güneş’e yaklaşma denemelerinden Mars’ta yaşam arayışlarına uzanan girişimlerimizle içinde bulunduğumuz bu heyecan verici çağda, gezegenimizin sınırlarının ötesine geçme arzumuzun yalnızca iyimser bir meraktan kaynaklanmadığını vurgulayan İntergalaktik, gezegenimizin olanaklarını pervasızca tükettiğimizin kaçınılmaz farkındalığına dikkat çekerek, sanatseverlere uygarlığımızın geleceğine yönelik önemli sorular yöneltiyor:
|Beyza Boynudelik, 2019, Habitat 1
Evrendeki yerimizin yüzyıllardır anlatıldığı kadar önemli olmadığı gerçeğiyle yüzleştikçe artan kaygılarımız ve onların kamçıladığı hayatta kalma içgüdümüz, bizi sonsuzlukta kaybolup gitmekten kurtarabilecek mi?
Bilim ve teknoloji adına daha önce emsali görülmemiş bir hızla katettiğimiz yol bizi evrimin bir üst basamağına taşımayı ve yeni coğrafyalarda yepyeni gerçekliklerle tanıştırmayı başarabilirse, sosyo-kültürel yapılarımız bundan nasıl etkilenecek?
Sergi aynı zamanda toplumumuzun, varlığını farklı gezegenlerde, hatta belki de galaksilerde devam ettirecek temsilcilerinin kimlik üretme biçimleri, birbirleriyle ve bu süreçte tanıştıkları diğer türlerle iletişim kurma yöntemleri üzerine önermeler içeriyor.
Merkez-çevre, yakın-uzak, izleyen-izlenen, geçmiş-gelecek gibi güncel ikiliklere geo-sentrizmden bağımsız bir yaklaşım sunmayı hedefleyen sergide resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya dahil olmak üzere birçok farklı malzeme ve disiplinde çalışan sanatçıların yapıtları görülebilecek.
|Alper Derinboğaz, Çelik Strüktür, 2018, Çelik profil, kaynak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 16. İstanbul Bienali'ne (14 Eylül - 10 Kasım) paralel olarak düzenlenecek olan İntergalaktik, 20 Ekim 2019 tarihine kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebilir.
Sergi kapsamında ayrıca aralarında sanatçı konuşmaları ve küratörlü sergi turlarının yer aldığı bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Program takvimine Anna Laudel’in internet sayfası ve sosyal medya kanallarından ulaşılabilecek.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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