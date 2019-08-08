8.08.2019
'Korku Hikâyeleri' 23 Ağustos’ta vizyonda!
Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış “perili” bir eve sığınmak zorunda kalırlar.
Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, “normal” olmadığı için bir odaya mahkum edilmiştir ve komşu çocukları öldürdüğü ortaya çıkınca da tımarhaneye gönderilmiştir.
Eve sığınan gençlerin bu şehir efsanesinin gerçek olduğunu öğrenmesi çok uzun sürmez.
O talihsiz gece boyunca Sarah’nın günlüğünde yazan korkunç hikayeler bir bir gerçek olmaya başlayınca imkansız bir hayatta kalma mücadelesi başlar.
Sinemanın efsanevi isimlerinden, Pan'ın Labirenti, Suyun Sesi ve Kızıl Tepe gibi filmlerin Oscar'lı yönetmeni Guillermo del Toro'dan kabuslarınıza girecek bir korku filmi geliyor.
Hikayesini yazdığı filmin yapımcılığını da üstlenen Guillermo del Toro’nun bu yeni projesinin yönetmen koltuğunda The Autopsy of Jane Doe / Otopsi filminden tanıdığımız André Øvredal yer alıyor.
Scary Stories to Tell in the Dark / Korku Hikâyeleri, 23 Ağustos’ta sinemalarda!
Yorum Gönder