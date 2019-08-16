Late Night / Gece Kuşu

Late Night, Emmy Ödülü’ne aday gösterilen yazar ve yapımcı Mindy Kaling’in ilk uzun metrajlı filmidir.
Efsanevi söyleşi programı sunucusu Katherine Newberry (Oscar® ödüllü Emma Thompson) alanında bir öncüdür.
Geceleri uzun bir programı olan tek kadındır ve yalnızca erkeklerden meydana gelen yazar kadrosunu da oldukça sıkı bir şekilde yönetir.
Fakat izleyicilerini kaybetmeye başlamasıyla ve kendisine “kadınlardan nefret eden kadın” lakabının takılmasıyla Katherine, cinsiyet eşitliğini ön plana koymaya karar verir.
Böylece Pennsylvania’nın banliyölerinden gelen ve kimyasal tesis uzmanı olan Molly Patel’i (Mindy Kaling) kadrosuna ilk kadın yazar olarak katar.
Yerine daha genç olan erkek bir sunucunun geçeceği söylentisinin yayılmasıyla, Katherine, yazarlarından kendisini tekrardan komik ve güncel göstermelerini ister.
Büyük hayranı olan Molly ise kendini kanıtlamak için elinden geleni yapar ve idolünün kariyerini eski haline getirmek için çabalar.
Ayrıca Molly, Katherine’e daha modern, kişisel ve özgün olmayı önerir.
Late Night, Nisha Ganatra (Chutney Popcorn, “Brooklyn Nine-Nine”) tarafından yönetilmiş, Mindy Kaling (“The Mindy Project,” “The Office”) tarafından da yazılmış ve yapılmıştır.
Oyuncu kadrosu ise Oscar® ödüllü Emma Thompson (Sense and Sensibility, Howard’s End), Mindy Kaling, Hugh Dancy (The Path, Hannibal), John Lithgow (“3rd Rock From the Sun,” “The Crown”), Max Casella (Jackie, Inside Llewyn Davis), Denis O’Hare (“This Is Us,” Dallas Buyers Club), Reid Scott (“Veep,” “The Big C”), Ike Barinholtz (“The Mindy Project,” The Oath), John Early (“Search Party,” The Disaster Artist), Paul Walter Hauser (I, Tonya, BlacKkKlansman) ve Oscar® adayı Amy Ryan’dan (Beautiful Boy, Gone Baby Gone) meydana gelmektedir.
Filmin yapımcıları, Mindy Kaling, Howard Klein (“The Office,” “The Mindy Project”), Ben Browning (The Big Sick, Room) ve Jillian Apfelbaum (The Mule, All the Money in the World) olarak bilinmekte; fotoğrafçılık yönetmeni Matthew Clark (Pitch Perfect 3, Set It Up), tasarımcısı Elizabeth J. Jones (Dumplin’, Lizzie), editörleri Eleanor Infante (Beholder, Code Academy) ve David Rogers (“Seinfeld,” “The Office”), kostüm tasarımcısı Mitchell Travers (Ocean’s 8, The Bourne Legacy), bestecisi Lesley Barber (Manchester by the Sea, You Can Count on Me), baş yapıcmcıları da Alison Cohen (Life Itself, The Founder), Milan Popelka (Arrival, Michael Clayton), Micah Green (Ben Is Back, Destroyer) ve Daniel Steinman (Ben Is Back, Destroyer) olarak belirlenmiştir.
Late Night / Gece Kuşu, 16 Ağustos’tan itibaren sinemalarda..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Yorum Gönder