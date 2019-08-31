Ancak şehre ayak basmalarıyla birlikte güzel hava yerini sağanak yağışa bırakırken, kahramanlarımızın yolları bu devasa ve karmaşık şehirde ayrılır.
Birbirinden tuhaf karşılaşmalar ve maceralar yaşayan Gatsby ve Ashleigh, bir yandan da yeniden yan yana gelebilmenin yollarını aramaktadır...
New York’ta Yağmurlu Bir Gün, Woody Allen’dan, en sevdiği şehre güzelleme mahiyetinde uçarı bir romantik komedi.
A Rainy Day in New York / New York’ta Yağmurlu Bir Gün, 30 Ağustos'tan itibaren sinemalarda!
Her cümlede en az bir adet ince espri, alaycı bir gönderme ihtiva eden, bol diyaloglu senaryo; karakterlere tam anlamıyla cuk oturan, Timothée Chalamet ve -bilhassa- Elle Fanning'in mükemmel performanslarıyla kalite seviyesi özellikle yükselen bir 'casting'; New York güzellemesi yaparken, sanata ve sanatçıya eleştirel yaklaşım; ve elbette, 'New Orleans Jazz' rüzgarı estiren müzik seçimi ve klasik özellikli jenerik tasarımıyla tipik bir 'Woody Allen Romantik Komedisi'.
'Ünlüler karşısında büyülenen hayranlar, hayranların bu zaafından yararlanmaya çalışan ünlüler' gibi, bizimki de dahil her toplum için geçerli bir gerçeğin -aslında, kendisinin de bizzat dahil olduğu bir 'klişe'nin- altını özellikle çizen Woody ağbimiz, son tahlilde, seyircisine adeta şöyle der:
Aşkın gözü kördür be dostum.. Aşık olduğun kişi belki de sadece sana güzel/yakışıklı görünen biridir ya da tam tersi, o öyle güzeldir, öyle çekicidir ki bu gerçek onun diğer bütün gerçek özelliklerinin örtüsü olur, göremezsin; ancak bir gün gelir, bir şeyler olur ve onu tanırsın; mesela, onunla çıkacağın bir yolculuk (bir insanı tanımak istiyorsan onunla yola çık!), mesela yeni tanışacağın biri, o örtüyü kaldırır, gözün açılır ve senin dünyana, hayata bakışına oldukça ters biriyle bir bilinmeze doğru gittiğini nihayet görürsün.. Bundan sonrası ise senin ferasetine kalmış..
Öpüyorum hepinizi..*
Yazan ve Yöneten: Woody Allen
Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber,
Rebecca Hall
Yapımcı: Letty Aronson, Erika Aronson, Helen Robin
Görüntü Yönetmeni: Vittorio Storaro
Kurgu: Alisa Lepselter
Yapım Yılı: 2019
Ülke: ABD
7 /10
* Bu son cümleyi Woody değil elbette, ben söyledim!.
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