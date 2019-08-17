17.08.2019
Nous finirons ensemble / Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor
Her şeyden uzaklaşmak için yazlık evine inzivaya çekilmek isteyen Max, doğum günü sürprizi olarak yıllardır görmediği eski arkadaşlarını karşısında bulunca işler karışır.
Max, yanlışlıkla hapsolduğu bu komedi filminde zorlama bir mutluluk için çabalarken; davetsiz misafirlerinin ise başlarına gelmedik kalmayacaktır.
Yıllar önce bıraktığı arkadaşlarının çocukları çoğalmış, öncelikler değişmiş, hayatlar farklılaşmıştır.
Ancak kahkahaların dozu hala aynıdır.
Peki ya artık küçük beyaz yalanları saklayacağınız bir yer yoksa eski dostluklardan geriye ne kalır?
Ünlü oyuncu Guillaume Canet’nin senaryosunu yazıp yönettiği, Fransa’nın en büyük sinema yıldızlarını bir araya getiren, Fransa’da seyirci rekorlarının ardından Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor.
Nous finirons ensemble / Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor / Little White Lies 2, 16 Ağustos'tan itibaren sinemalarda gösterime girdi..
Yönetmen: Guillaume Canet
Oyuncular: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Ülke: Fransa, Belçika
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Alain Attal
İthalat: Mars Prodüksiyon
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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